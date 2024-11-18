台中市人口突破285萬人，是具有發展觀光潛力的城市，但現有觀光公車都是單層，缺乏觀光誘因，反觀其他六都，包括台北、高雄、台南都有「雙層觀光巴士」，讓台中市民敲碗已久。台中市觀旅局18日指出，台中雙層觀光巴士預計年底上路，將行經台中火車站、台中國家歌劇院、逢甲等知名景點。

台中觀光公車精選7條特色旅遊公車路線，包含「台中觀光公車」66副大坑線、151阿罩霧線、153谷關線、309高美線及「台中市台灣好行」11台中時尚城中城線、888豐后線、889大雪山線，都是單層車輛，僅有運輸功能，以前往目的地為主旨。

市議員李天生指出，台北市府和客運業者合作推出「台北雙層觀光巴士」，另有客運業者和酒店合作開辦「雙層餐車」，高雄市則有「開頂雙層巴士」，台南市有「雙層觀光巴士」，觀光署東部海岸國家風景區管理處舉辦「沒有車頂的雙層巴士」，質疑台中雙層觀光公車遲無下文。

李天生指出，台中市觀光公車只是帶旅客前往各景點，缺乏配套措施，沒有發揮更大功能。他認為，台中市為全台第二大都市，觀光資源豐富，應該設法突破，找出更好的做法，吸引更多民眾前來認識台中。

李天生強調，雙層巴士外觀亮麗，採用全景透明車頂，配置外語翻譯及導覽人員，台北市更推出「雙層餐車」，讓大家在歡樂氣氛中「吃美食」、「賞美景」，備受歡迎，成為地方觀光特色，值得台中市參考。觀旅局長陳美秀指出，她一直鼓勵業者推動雙層巴士，目前正值台中購物節，盼能成功上路。

觀旅局表示，市府歡迎業者到台中開辦「雙層觀光巴士」，有助於提升城市品牌形象，讓更多旅客遊覽台中城市風光，目前有旅行社申請於今年11至12月在台中行駛雙層觀光巴士及雙層餐車，並經市府及相關機關同意，具體營運期程視業者規畫而定，預計年底可上路，歡迎大家拭目以待。

台中「雙層觀光巴士」預計從台中火車站出發，行經台中州廳、草悟道、台中市政府、台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園、台中公園、逢甲等知名景點。

全台「雙層觀光巴士」已成為吸睛焦點，今年2月登場的「台中東勢新丁粄節」也曾首次引進雙層巴士接駁，從豐原沿台3線往返東勢，每日往返各4個班次，讓遊客以全新視角飽覽台3線沿途的景觀及東勢在地獨特的文化底蘊。