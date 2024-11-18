台北市衛生局2023年推動「幼兒專責醫師制度計畫」，家長只要填妥同意書和寶寶資料，幼兒專責醫師就會提供寶寶自出生到3歲前的照護需求、疾病預防及健康促進等服務，不需額外支出相關費用。目前北市已有75家診所、245位醫師加入。

衛生局表示，北市自去年開始試辦幼兒專責醫師制度，類似家庭醫師功能，由幼兒專責醫師提供專業醫療諮詢，並以個案管理方式，提供預防保健及篩檢轉介等服務；若有早期療育等特殊醫療需求，幼兒專責醫師也會協助家長將孩子轉介到專業醫療院所治療，必要時安排居家訪視。

北市現階段優先邀請兒科醫師及家醫科醫師加入，提供家長育兒諮詢、健檢、疫苗、塗氟等各項預防保健措施。北市各行政區皆有合作醫療診所， 12區健康服務中心也有幼兒專責醫師制度相關資訊，家長只要到合作診所填寫家長同意書，填妥幼兒及家長資料，即可參與計畫。

相關「幼兒專責醫師制度計畫」問題可撥打1999＃7122詹小姐，或至北市衛生局官網搜尋「台北市政府衛生局幼兒專責醫師制度計畫官網資訊」。

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