派出所淪「創意私房」 針孔搞偷拍多人受害！色男警被免職 說明人：北市大安分局督察組組長陳志傑。（影片 / 劉詠韻翻攝）

劣跡藝人黃子佼性騷風波，意外扯出「台版N號房」創意私房的高級會員，全案約滾越大，受害者多達863人，涉案相關人員共計449人。台北市大安分局某派出所一名20多歲的郭姓員警，不僅是該論壇的會員，甚至被查出在駐地派出所裝設針孔攝影機偷拍。檢方上月依妨害秘密罪將郭員移送，向法院聲押禁見獲准；另分局回應將對郭員嚴懲予以免職處分，並追究相關人員考核監督不周之責。

「創意私房」成立於2012年，公司實際註冊地點位於境外，而在網站上散佈的影片並以台、港、澳，以及大陸等地分區別類，私密片多達20萬海量。至於高級會員所享有的「福利」，則可出資懸賞，指示特定人士拍攝裸露或偷拍，受害者包括逾百名未成年少女，而影片甚至附文貼上對方的真實姓名、年齡等個資。

台中地檢署今年6、7月展開4波搜查行動，並逐一偵破拐誘少女拍攝性猥褻及凌虐等影像進行販售，幕後主嫌30歲張男、34歲朱男等12人。另外，落網的116名偷拍社群會員，一半人從事科技業或是電腦工程師，其中有前不久涉案後無保請回的中和蘇姓補習老師、北部某國小老師、軍人以及3名執法員警。

台北市大安分局某派出所一名郭姓員警，涉嫌在駐地女廁裝設針孔攝影機，北檢日前指揮大安分局偵辦妨害秘密案，並在郭姓員警任職的派出所及住處執行搜索，查扣相關繫案證物，全案移請台北地檢署偵辦。

大安分局表示，郭員在調查期間自覺不適任警職提出辭呈，針對郭員在職期間涉犯妨害秘密等案犯行，分局將嚴懲予以免職處分，並追究相關人員考核監督不周之責。

大安分局強調，將秉持「警紀警辦」 、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、 不庇縱、不護短」之態度徹查到底，絕不寬縱，並查究相關人員 考監不周責任，展現淨化團隊決心，以維警譽。

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