台灣房屋永和加盟店店東莊威玲指出，永和區是全台人口密度最高的行政區，捷運頂溪站至樂華夜市路段人流量非常高，尤其位於永和路上的店面幾乎沒有空置期，投報表現優異。該區店面多以餐飲業、便利商店、服飾業為主要經營類型，承租情況穩定。本次成交的近30坪店面總價為4千多萬元，相較於同路段店面動輒6千萬元以上的價格，入手總價相對較低，因此吸引買家進場。

根據台灣房屋的觀察，今年新北市店面交易中，單價第二高的是位於新莊副都心重劃區的百坪樓店，總價約1.58億元，單價每坪160萬元，未來將由銀行業者進駐；而第三至第五名的樓店則由林口A9生活圈的「森聯摩天41」店面包辦，單價在148.1至155.4萬元之間，總價介於6631萬元至1.15億元。

台灣房屋林口工一產專加盟店店東黃畇甯表示，「森聯摩天41」位於桃園機場捷運A9站旁，屬於林口的核心地段，周邊包括東森集團總部與林口三井OUTLET二館等設施即將陸續完工，商圈發展潛力巨大。一樓店面廣告效益高，該社區一戶三角窗店面曾創下每坪165萬元的最高單價，成為林口最貴店面。該區店面月租金依坪數大小約在15至25萬元之間，適合經營的業種包括咖啡餐飲、銀行、醫療診所等。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，店面買家除了自用外，許多投資者將其視為中長期投資，甚至作為傳家資產。因此老商圈穩定收租的舊店面交易較少，新興重劃區的新店面則成為高價交易的主要對象。這類新社區店面臨大馬路、外觀氣派，特別適合強調形象的高端品牌，如診所、銀行等。這些大品牌投入大量資金進行裝潢，因此租期較長，通常為3至5年起，長則15至20年，租金收益穩定，受到置產族的青睞。

張旭嵐進一步分析，自川普當選美國總統後，國際間普遍關注未來的經貿變化。在關稅保護政策下，具備抗通膨能力且報酬穩定的店面、商辦等商用不動產，將成為高資產族的關注焦點。

第一建經研究中心副理張菱育補充，今年下半年受到央行限貸令的影響，名下有房屋者，第一戶購屋貸款不再享有寬限期，第二戶住宅貸款上限降至5成且無寬限期，但店面這類型商用不動產則不受限。然而需要注意的是，如果店面的建物權狀登記用途包含「住」的字樣，仍然會受到貸款限制。