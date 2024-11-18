31歲翁馨儀2013年與綜藝大哥張菲次子張少懷結婚，為了照顧一對兒女，捨棄演戲的機會，轉型當網紅，常常分享生活點滴。近日，翁馨儀突PO一張照，稱圖中的貓將移民，引發網友關心。對此，翁馨儀昨（17日）發文澄清：「不是我！」

翁馨儀因在限時PO貓咪將移民的動態，被部分網友誤以為是她要帶著寵物離開台灣。昨（17日）翁馨儀趕緊PO文澄清：「剛很多人以為我要移民，我沒養貓啦～不是我！是剛剛的貓主人，我養的是狗。」並附上餵自家狗「瑪麗」的短片。

翁馨儀PO文解釋，移民的是貓主人而非她。(翁馨儀IG)

翁馨儀今年9月報喜訊：「早在半年以前我們就順利換屋啦，因為新家管線老舊⋯所以這次決定要整間打掉重練！！」她說先前的搬家經驗僅有美化原況，如今能完全打造成自己愛的模樣，內心相當高興。至於施工進度，翁馨儀說基礎工程已完成，其餘的裝潢預期年底完工，期待圓夢的那天。

翁馨儀常分享一家四口的趣事。(翁馨儀IG)

昨翁馨儀PO文表示，她全權交由兩個小孩規劃自己的房間，兒子告知想要暗黑色系風格，床底下全是收納空間，因擔心臥榻太高，想做個樓梯加燈條，避免晚上視線不良跌倒。翁馨儀看到孩子們如此有主見，開心地說：「好喜歡他們有好多想法！」