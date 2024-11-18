今記者會現場由宜蘭縣長林姿妙（中）示範蒜茸鮮蒸粄條，色香味俱全，全場香味四溢，她盼齊力為學童提供免費、安心又健康的營養午餐。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（左）感謝主廚林錦成（右）對學童營養午餐的關懷與專業支持。（吳佩蓉攝）

今記者會現場由宜蘭縣長林姿妙示範蒜茸鮮蒸粄條，色香味俱全，全場香味四溢，她盼齊力為學童提供免費、安心又健康的營養午餐。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府今舉辦學校午餐廚藝精進2.0記者會。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府與中華民國餐盒食品同業公會全聯會舉辦「學餐廚師精進工作坊」，以「校廚研習」方式帶入精進廚藝實作課程，讓縣內校廚和團膳者廚工一同增進廚藝技巧，提升午餐的美味。今記者會現場由縣長林姿妙示範蒜茸鮮蒸粄條，色香味俱全，全場香味四溢，她盼齊力為學童提供免費、安心又健康的營養午餐。

為提升學校午餐供應品質，縣府與餐盒食品全聯會、財團法人灃食公益飲食文化教育基金會及宜蘭縣萬得福食藝推展協會攜手合作「學校午餐廚藝精進2.0計畫」。此次特別邀請學校團膳經驗豐富的主廚周維民，於12月4日在光復國小舉辦「學餐廚師精進工作坊」，以分享烹調技巧及觀摩現場示範，以提升午餐的美味。

縣府教育處指出，自112學年度第2學期推動午餐廚藝精進，致力於美味與營養的結合，實踐「吃在地、食當季」的理念使用在地食材，提升學校午餐菜單品質及多元性；為讓縣內更多學童受惠，本學期計畫延伸至縣內4所中大型自設廚房學校，包含黎明國小、光復國小、北成國小及中山國小，舉辦此廚藝精進2.0計畫。

林姿妙今示範蒜茸鮮蒸粄條，由周維民當二廚，使用在地鮮甜營養的三星蔥鋪底，接續放粄條、南瓜、絲瓜、透抽、蝦仁等新鮮食材，用層層堆疊組合方式，讓孩子們享用到最原味的美食。

林姿妙表示，自2019年9月起，縣內開始實施國中小學童免費營養午餐，這是縣府的一項重要政策；為改善學校午餐剩食問題，縣府持續推動廚藝精進計畫，邀請具豐富烹飪經驗的主廚林錦成及林奕成輔導縣內校廚團隊，認識食材特性並找出最適合的烹飪技巧，一起拚出宜蘭的好健康。