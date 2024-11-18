麥當勞宣布20日起部分商品調漲，新菜單曝光。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

通膨持續，不只連鎖品牌必勝客調漲，台灣麥當勞今（18）日宣布，考量整體營運策略，將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，早餐、超值全餐之主餐及部分點心飲料，單點價格調升2到3元。

麥當勞表示，20日起部分產品價格調整，平均調幅2.4％，像是超值全餐部分，主餐單點價格調升2-3元，配餐價格維持不變。（麥脆鷄腿每塊調升3元，一份主餐為兩塊）；早餐部分，主餐單點價格調升2元，配餐價格維持不變。（全日好食系列主餐價格，依超值全餐主餐價格為準）；點心類方面，麥克鷄塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆鷄腿（1塊）、漢堡／吉事漢堡調升3元；其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。

另外，飲料類方面，部分$41（含）以上飲品調升2元。套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。法點自由配則是買任一法點搭配McCafé飲品，調降6至8元，現折16元起。

為慶祝麥當勞APP全球版登台滿周年，即（18）日起一個月優惠大放送，首波（11／18-12／1）主打大薯、四塊麥克鷄塊等人氣產品買一送一，以及其他餐組優惠，連續兩週推出超過20張優惠券，以回饋麥當勞APP會員的長期支持。此外，11月20日起，限期推出由麥香鷄及麥香魚領銜的「99有省餐」、「129超省餐」，同時也推出選用台農57號地瓜製成的全新點心「五七地瓜球」，套餐加購只要39元。