台股ETF上周「3王」出爐！成長王國泰永續高股息（00878）：規模周增36.78億元最多；人氣王國泰永續高股息（00878）：受益人數周增37747人位居第一；報酬王群益台灣精選高息（00919）：股價周漲0.04％拿下冠軍。上周10大受益人新增人氣王前5名分別為國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、凱基優選高股息30（00915）。而台新永續高息中小（00936）則被外資買超最兇，周買超金額64,200元，總計買超4,067.70張。

以下為上周10大ETF人氣王一次看：

1、國泰永續高股息（00878）：規模周增36.78億元，受益人周增37747人，股價周跌2.03％。

2、富邦台50（006208）：規模周減33.52億元，受益人周增15603人，股價周跌3.56％。

3、元大高股息（0056）：規模周減65.89億元，受益人周增10864人，股價周跌2.60％。

4、元大台灣50（0050）：規模周減115.79億元，受益人周增7840人，股價周跌3.34％。

5、凱基優選高股息30（00915）：規模周增10.12億元，受益人周增6639人，股價周跌2.15％。

6、元大台灣高息低波（00713）：規模周減6.08億元，受益人周增6309人，股價周跌1.51％。

（本文未完，全文見此）

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