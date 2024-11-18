屏東4大音樂節之一的「斜坡上的藝術節」邁入第10年，11月30日、12月1日在潮州林後四林平地森林公園登場，今年首度躍登國際舞台，邀請到南島語系家菲律賓及紐西蘭歌手演出，除了歷年展現原民之聲的音樂舞台，還有原民市集、家屋體驗，晚上有光影藝術。

邁入第10年的「斜坡上的藝術節」，11月30日、12月1日在潮州林後四林平地森林公園登場。（羅琦文攝）

縣府今（18）日在屏菸1936文化基地3樓原民館舉行活動記者會，縣長周春米與來賓以排灣族陶藝「手印陶版」的方式合力揭序活動，並留下各自手印紀錄專屬於斜坡的文化印記，藉此傳承10年來活動的歷史發展，同時展望未來的全新篇章。

屏東縣長周春米（中）與來賓以排灣族陶藝「手印陶版」的方式，合力為斜坡上的藝術節揭開序幕。（羅琦文攝）

周春米表示，「斜坡上的藝術節」今年邁入第10年，不管是歷年展現原民之聲的音樂舞台斜坡主舞台、斜坡文化舞台、、凝聚斜坡子民文化的斜坡大藝術、斜坡上的SIUBAI（市集），都加入有別以往的元素來呈現不一樣的斜坡，今年更首創夜間光影藝術斜坡藝光teljar，利用投射光影賦予現場花草樹木新生藝境。

周春米說，今年活動以「Ari相聚在斜坡」為核心，Ari是排灣族語，有「一起」、「出發」的意涵，表達邀約群眾一同走向山腳下的林後四林，共享先人傳承的文化，創新原民藝術軌跡。

今年音樂舞台演出歌手及樂團有五人、金曲歌王舒米恩、民歌天后曾淑勤、情歌王子邱軍、那屋瓦少女隊、舞炯恩．加以法利得、Ponay原式大樂隊、戴曉君、尼布恩合唱團及歷屆斜坡樂團大賽獲獎者等強大卡司陣容。

屏東縣政府原民處表示，為增進與國際南島語族文化交流，特別越洋重金邀請紐西蘭國寶、毛利族的梅西莉卡，與菲律賓融合本土與現代樂器的「草民大樂隊（Talahib People's Music）」 共同演出。

另外10周年也特別安排在地口鼻笛傳藝師吹奏排灣族童謠，並結合藝人戴曉君演出，更有串連在地樂團、古謠隊、音樂家哈雷．路達瑪幹、泰武古謠傳唱、少妮瑤．久分勒分、小魯凱音樂傳創隊等用音樂述說斜坡上的故事，合計18組團隊演出。

原民處表示，「斜坡文化舞台」有由經典沿山歌手與在地原鄉藝術團、合唱團表演；「斜坡上的UMAQ （家屋體驗）」則運用排灣族傳統家屋工法呈現，打造文化傳承的交流所，讓民眾更貼近了解原民藝術創作；「斜坡上的SIUBAI（市集）」延續去年措施提倡不塑市集，展現最「原」味的市集饗宴，更多活動可搜尋「斜坡上的藝術節」臉書粉絲專頁查詢。