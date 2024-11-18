兒盟今年度兒童福祉調查報告顯示，台灣學童主觀生活滿意度近3年逐年下降，今年度平均68分，比國際平均低7分，其差距創歷年新低。兒盟18日分析，主因為理疏離感加劇、課業壓力、睡眠不足跟沉迷遊戲，呼籲家長跟學校重視兒少身心狀況，提供正向鼓勵、增加校園線上輔導資源、心理健康納入定期常規檢查。

兒盟「2024年兒童福祉調查報告」顯示，2024年台灣學童主觀生活滿意度平均僅68分，近3年呈現逐年下降的趨勢，尤其與《學齡兒童健康行為調查》（HBSC）世界平均75分相差7分，7分差距創歷年新低。此外，37.4％台灣兒少認為「世界少了我也沒有關係」，不僅較2023年高出9％，更是近3年新高。

兒盟表示，這代表下一代正面臨越來越不快樂的危機，心理疏離感、學業壓力、數位沉迷、睡眠不足及家庭關係等因素，也對兒少的幸福感產生深遠影響。

該份報告也顯示，75.9％台灣學童認為學校功課對自己造成壓力，相較2023年的44.5％暴增31.4％，其中78％國小生認為學校功課帶來壓力，比例較國中生的73.8％高，代表國小生感受的壓力超過國中生。細究壓力來源，國小生主要是功課作業、 國中生則是憂心自己的未來。

報告指出，20.8％兒少1天花至少6小時在遊戲，其中9.4％玩遊戲逾8小時，值得注意的是，24.5％兒少認為有陣子只想著要玩遊戲而無法去思考其他事情；台灣兒少平均睡眠時間平日8.01小時、假日9.59小時，尤其國中生平日平均睡眠時間僅7.58小時，比國小生少0.85小時。

兒盟表示，台灣兒少面臨日常課業壓力大、睡眠不足的情況，卻也因此造成疏離感、憂鬱、為了紓解壓力花更多時間在遊戲上的狀況，而對自身生活更不滿意，長此以往對兒少身心健康影響甚鉅。

兒盟呼籲，家長和學校多重視兒少生活狀況及情緒壓力，幫助孩子擺脫越睡越累、久坐少動，並多與孩子聊天，提供正向鼓勵跟協助，同時增加校園輔導資源可近性，擴增線上輔導資源、將心理健康納入定期常規檢查。

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