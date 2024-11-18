縣府終止「新竹縣生命紀念園區」計畫，轉為協助鄉鎮市公所辦理「就近治喪」，成為議員質詢話題，縣議員蔡志環指竹北市最需要殯葬設施，目前仍沒有任何規畫，民眾到新竹市或湖口辦喪事費用高，建議以「跨區治喪」補助，並儘速規畫都會型追思會館，不能漠視竹北市民的需求。

民政處長陳健淳表示，「就近治喪」輔導各公所在公墓內設置所需殯葬設施，目前有竹東、新埔和關西3鄉鎮提出計畫，五峰和尖石則是做環保葬，她與竹北市長鄭朝方洽談，竹北市傾向與其他鄉鎮合作。

蔡志環指竹北市人口快破22萬人，不能漠失竹北市民辦理喪事的需求，應找適合地點規畫五星級環境優雅的追思會館，詢問有沒有興建用地？若竹北市公所沒有意願做追思會館，縣府是否收回做規畫？

陳建淳稱追思會館不少縣市在做，是很適合的思考方案，竹北市有好幾處可評估規畫，若市公所沒有前膽性構想，不排除拿回自行規畫。縣長楊文科則指有撥一塊用地，期待竹北市公所好好做規畫。

蔡志環一再強調「不能漠視竹北市民的需求！」指目前竹北市民要到新竹市立殯儀館辦喪事，費用比新竹市民高4到8倍，到湖口私人園區的費用也很高，建議與新埔鎮公所合作共同園區，並以「跨區治喪補助措施」，補助竹北市民治喪費用。

楊文科說，新埔鎮計畫擴大殯葬設施，有自己的需求和考量後做規畫，竹北市的需求完全不同，還是要市公所來做。陳建淳指竹北市公所財政優於縣府，跨區治喪補助牽涉縣府財政問題，若只補助竹北市對其他鄉鎮不公平。

縣議員邱坤桶認為，生命紀念園區政策轉彎，民政處明年度預算看不出有人力和物力，協助鄉鎮公所規畫辦理就近治喪。陳建淳指有提計畫的鄉鎮，會以第二預備金方式加大力道輔導。