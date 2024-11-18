全國家事類技藝競賽是每年一度的技職盛事，今年賽事從11月12日至14日連續3天於嘉義家職舉行，高雄三民家商共奪下9面金手獎、4個優勝獎，展現卓越專業技能和努力不懈的精神，深獲好評。
全國高級中等學校家事類技藝競賽，共涵蓋11項職種，包括飾品製作、服裝製作、服裝設計、室內設計、幼兒教具製作等項目，總共有112所462位頂尖優秀的選手同場較勁。各職種前2名金手獎選手，教育部將安排到海外實習，成績優異的獲獎者，也將取得保送加分資格。
奪得全國服裝製作組第一名的廖慈鈺表示，先前在全國賽僅獲佳作，這次下定決心再挑戰家事技藝競賽，賽前3個月最痛苦，除了術科還要兼顧學科，每天不間斷練習，額頭靠在縫紉機都壓出痕跡，手長繭、熨斗燙傷也不在乎，期間製作近百件衣服，靠著臨危不亂的意志力，最終奪得金手獎，她感動表示「最謝謝媽媽，一路上她最支持我」。
三民家商校長王雪娥指出，全國競賽是技藝教育相當不容易的舞台，此次全國技藝競賽三民家商選手實力驚人成績亮眼，再次展現三民家商真功夫，學習一技之長，面對未來無所畏懼，再度全國制霸。
本次競賽，三民家商選手在各項賽事皆表現出色，學生們無不展現出高度的專注與熱情，精湛的技藝與專業的素養值得讚許，9面金手獎、4優勝獎、多項團體獎項冠軍，不僅是對學生實力的認可，也是學校長期以來堅持「技職真功夫」精神的見證。
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