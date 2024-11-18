台灣有許多拉麵店，一到吃飯時間就大排長龍，但一名網友日前去日本玩才發現，跟日本相比，台灣的拉麵沒特色又貴，忍不住怒批「台灣到底在跩什麼？」貼文PO出後，引起許多網友共鳴，認為台灣的拉麵會貴，跟房東漲租金有關。

一名網友昨天（17日）在PTT發文，到日本北海道函館旅遊，才發現日本賣的東西比台灣便宜，尤其是拉麵便宜又超好吃，麵條不同，還可以自己加蒜頭，一碗拉麵只要980～1180日元，相當台幣206～248元，反觀台灣的拉麵不知道在跩什麼，沒有什麼特色又賣很貴，「還有亂七八糟的濃湯口味，有沒有台灣人裝逼過頭的八卦？」

問題一出後，引起網友熱議，「日本房租就便宜，台灣的價格大部份都繳給房東」、「拉麵店做起來→房東漲租→拉麵變貴」、「台灣要吃牛肉麵啊，吃什麼拉麵」、「學乖了直接來日本吃就好」、「拉麵看哪裡的，我最喜歡札幌」、「南應大附近有一間貴到哭，叉燒只有一片」、「店租、人事成本啊，都要算」、「台灣盤子多，不知道物價」、「騙騙沒出國的人XD」。

還有人表示，「有價有市，有何不可，跩也是故意的行銷手法，客群就喜歡這樣」、「再搞個鳥窩店面一次進去三個搞個排隊假象」、「台灣拉麵只學了日本半套，態度那半套」。