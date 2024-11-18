針對集合式住宅鄰居噪音問題，投訴民眾總被要求報案或找環保局測分貝，台中市議員江肇國痛斥市府局處踢皮球，都發局在處理噪音缺乏實際行動，要求落實《公寓大廈管理條例》執法權責。都發局指出，因噪音認定上有一定困難，會試著突破，將朝該方向加速研擬。

隨著台中市公寓大廈數量日益增長，住戶之間糾紛也不斷增加。江肇國指出，根據統計，公寓大廈中糾紛排名第一為鄰居噪音，但主管機關都發局處理噪音問題卻缺乏實際行動，讓市民無法得到有效解決。

江肇國指出，根據現行規定，《噪音管制法》僅適用於固定設備及器械噪音，日常生活中的噪音干擾如說話、爭吵、播放音樂等，均不在其管轄範圍內；而《社會秩序維護法》則需具備「公眾性」要件，往往難以適用於鄰居噪音，多數情況僅能依賴《公寓大廈管理條例》處理。

江肇國強調，2021年至今，全台發生6起「噪音殺人事件」，其中更有5死5傷之情形，且都發局的公寓大廈諮詢櫃檯也長期接獲大量噪音案件，卻仿若視而不見，痛斥都發局不僅無作為、裁罰標準不明確，甚至要民眾找區公所、警察局或管委會處理。

江肇國詢問，未來鄰居只要噪音違反規約，管委會送都發局後，都發局是否有可能開罰？都發局長李正偉指出，會研擬相關管制辦法做約制及要求；住宅發展工程處長陳煒壬則說，因噪音認定上有一定困難，但會試著突破，來加速研擬相關辦法。