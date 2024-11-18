基隆市歷任市長任內，近十餘年來都討論過基隆市立醫院是否委外經營的議題，基隆市長謝國樑任內重啟委外經營的可行性評估，不料在18日的基隆市議會引起多名議員的質詢。謝國樑表示，目前仍在可行性評估階段，會與各方充分討論後才會做最後決定。

基隆市議會18日進行施政總質詢，跨黨派政團聯盟的多位議員，關心市立醫院委外可行性評估的進度。包括議員張耿輝、呂美玲、張芳麗、陳明建及林旻勳等人認為，對市民來說，市立醫院有著掛號費低廉、與公部門相關的公共醫療政策配合度也更好，希望能夠確保由市府直營。

議員們認為，基隆市立醫院目前雖難與大型醫院相提並論，但在長照相關層面扮演基隆市非常重要的角色，議員們建議市府應評估利弊得失，並且明訂相關收費等細節，並兼顧現行醫護人員的權益，才能進一步確保民眾的醫療權益。

對面議員的質疑，謝國樑答詢時表示，目前市立醫院委外的可行性評估仍在進行中，迄今市府還沒有做出委外與否的最終決定，他承諾，待可行性評估完成後，會先徵詢議會的意見，並與各方進行充分的討論，才會做出最後決定。謝國樑強調，基隆醫療資源匱乏、品質亟待提升，他強調，提升醫療品質是市府積極想要推動的政策。

基隆市政府衛生局長張賢政則是指出，截至今年10月底為止，基隆市65歲以上的人口占比已達21.08％，市府在委外可行性評估完成前，並沒有預設立場，僅視為是未來的一種可能性。

張賢政強調，包括保障市民就醫需求、從業人員相關權益，都必然是市府綜合考量的範圍，也會參考其他縣市公立醫院委外的做法。他指出，近期已經完成公聽會、員工說明會，也曾向議員進行專案報告，相關意見都將納入顧問公司正在進行的可行性評估報告中，預計今年底前完成，屆時將提交給議會。

基隆市政府發言人呂謦煒補充，市立醫院是否民營化，會尊重議會的決策；此外，市立醫院已有2年沒進行人事調動，因應院務發展需求，必要時仍會針對人事進行適度調整，讓市民接受更優質的醫療服務。