北市捷運古亭站昨天（17日）晚間10時許爆發乘客糾紛，二對男女因碰撞起口角，陳男指控遭黃女踢傷，黃女的友人又指遭陳男拉出車廂，4人在古亭站發生拉扯，最後由站長、保全以及員警到場將雙方分開，陳男對黃女提告傷害罪。

昨天晚上10時33分，年近30歲的陳男與女性友人在西門町搭乘捷運時，遭到車廂內酒醉的黃女、葉男體傷，雙方在車廂內爆發口角，陳男的女性友人要求黃女道歉，遭黃女拒絕，陳男、葉男在搖晃車廂內拉扯，一旁乘客淡定不動，還有人拿手機錄影。

警方表示，陳男指控遭後方一位陌生黃姓女子踢擊到左後腳跟，造成陳男左腳卡在捷運車廂出口下車處的門，致右腳扭傷，因黃女散發酒味且陳男認為黃女未有道歉之意，陳男與黃女及其同行葉姓友人有發生口角和肢體拉扯，員警到場時已無拉扯，雙方未有明顯外傷。

警方表示，陳男就黃女致其右腳扭傷部分提出傷害告訴，後續將調閱車廂內影像，並通知黃女到案說明。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。