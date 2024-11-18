Netflix華語獨家寫實生存影集《影后》，今（19日）公布「可敬的對手」花絮，薛仕凌與謝盈萱劇中飾演夫妻，戲外兩人卻互稱對方是「怪人」。劇中與薛仕凌婚外情的林廷憶，竟同樣爆料「我很少會覺得有人比我還怪。」

薛仕凌在《影后》飾演導演「李子齊」，與謝盈萱飾演的女明星「薛亞之」是演藝圈模範夫妻。談及首次合作，薛仕凌大讚謝盈萱是一個非常纖細的演員：「她腦中有很多關於戲、關於角色的心理跟心情狀態，我們如果對戲有一些新的想法，或是不一樣的見解的時候，我不用怕丟東西給她，她一樣也是會打得回來的人。」不過他補充謝盈萱「其實就是個怪人」，笑說大家不要再被她的外表所騙。

《影后》主演薛仕凌、編導嚴藝文、謝盈萱。（Netflix提供）

謝盈萱則不約而同的形容薛仕凌「真的是個超級奇怪的人」，在劇組只要聽到口哨聲，就知道是他來了。坦言剛開始和他演夫妻時覺得很難，透露薛仕凌某部分是音樂人的個性，常常兩個人講一講話就冷場，所幸拍到後面越能找到相處的方式，「你從每一個人身上有感覺到那個變化，慢慢地彼此的心房打開，我覺得就還蠻放心的。」

《影后》編導嚴藝文、主演謝盈萱。（Netflix提供）

巧的是在劇中下半場同樣與薛仕凌與多場精彩對手戲的林廷憶，同樣也認證薛仕凌是個怪人，著實令人好奇這三位演員在拍攝間奇妙的互動與火花。

林廷憶《影后》成第三者介入婚姻。（Netflix提供）

《影后》大咖演員雲集，薛仕凌有感：「雖然是第一次和這些演員們合作，但是那個球賽（對戲）的來回，選手（演員）自己本身都覺得『哇靠好爽啊，這次的比賽太驚險太刺激了吧！』」直呼可以集結這樣子的卡司，真的是大開眼界。