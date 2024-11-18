申力安推出新單曲〈Stuck in the dark〉MV，歌曲描述對逝去戀情的感傷，有別於以往詮釋的歌曲偏歡樂曖味情境，申力安首度在MV中有多場喜怒哀樂的演出。她擔心表現不好，大為緊張，沒想到拍攝現場男主角為《原子少年》的江尚儒，非常會帶情緒，申力安一度E人變I人，雙方的親密互動戲，她當場超害羞。她說：「尚儒本來是很熟的朋友，要演情侶我還要先適應一下，沒想到他真的很敢演！我當時想，他這人怎麼會這樣啊。」不過申力安吵架戲狂飆英文倒是很自然，情緒激動摔東西時，她因出手太狠，拍完才發現自己美甲已飛掉2片。

申力安的身材非常纖細。（星光瑞瑞提供）

〈Stuck in the dark〉表達情侶分手後的心境與內心的掙扎，申力安需演出分手後的心境，迷失陷進回憶中，一直忘不掉對方的身影，她與江尚儒需扮演甜蜜熱戀的情侶互動，及男女大吵鬧分手的情境。吵架時申力安狂飆英文，江尚儒直接怒回她：「講中文啦！」彷彿真情侶在爭吵演出自然。江尚儒說，這場吵架的戲，導演讓我們自由發揮，「她情緒一來就瘋狂講流利英文，我很生氣對她說『講中文啦』，她當時沒笑場，我覺得很棒。」他說，當下他也是給予真實的反應，「吵就吵，講英文幹嘛啦！我又聽不懂！」。

江尚儒（左）、申力安一同拍攝MV。（星光瑞瑞提供）

申力安說，MV中她有一場崩潰生氣用手掃掉桌子上的東西，「我後來發現我做的美甲片竟然掉了兩片，實在是很激動」。她說，MV裡分手的情緒是撕心裂肺的痛苦，但真實生活中，自己分手後通常「偏快樂」，不會很悲傷，「因為我發現兩人不適合，決定分手後，我就可以開始專心在自己的身上，反而會很放鬆，覺得可以開始忙自己的事。」申力安是處女座，雖不願意承認自己看男人的眼光不好，但的確有待加強。

申力安跟江尚儒在MV中爭執。（星光瑞瑞提供）

江尚儒因之前錄製大陸戀愛綜藝節目《勢均力敵的我們》，與450萬微博粉絲的美妝博主「一枝南南」官宣成為公開情侶。他與南南感情十分穩定，江尚儒在MV中與申力安飾情侶有不少互動，當然也有先跟南南報備。對於MV中，情侶吵架部分的情節，他說，以他自己的經歷，情侶吵架到後面，肯定需要有人低頭，「我很願意當先低頭的那個，但相對應的是希望女生也能夠給予台階，2人的關係才有辦法更緊密」。