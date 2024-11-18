台中市郭姓夫妻涉透過劉姓男子等人成立14間人頭公司，與第三方支付公司簽約，提供代收賭客儲值出入金服務，推估不法金流達數十億；警方10月查緝涉案郭姓夫妻等13人到案，前往郭住處時更在保險箱、衣帽間查出1500萬元現金，並追扣洗錢帳戶不法資金1.6億元，依賭博、洗錢等罪移送法辦，訊後依5至10萬元交保。

刑事局中打今天（18日）指出，去（2023）年接獲銀行通報，多間可疑公司帳戶交易異常，經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析研判後，認為公司帳戶涉賭博及詐欺洗錢行為。經通報請台中地檢署湯股檢察官鐘祖聲指揮偵辦，與台北、台中、嘉義和南投等警方共組專案小組調查。

台中市郭姓夫妻涉透過劉姓男子等人成立14間人頭公司，與第三方支付公司簽約，為賭博網站出金，警方10月查緝涉案郭姓夫妻等13人到案，前往郭住處時更在保險箱、衣帽間查出1500萬元現金及相關證物。（警方提供／潘虹恩台中傳真）

台中市郭姓夫妻涉透過劉姓男子等人成立14間人頭公司，與第三方支付公司簽約，為賭博網站出金，警方10月查緝涉案郭姓夫妻等13人到案，前往郭住處時更在保險箱、衣帽間查出1500萬元現金及相關證物。（潘虹恩攝）

經調查，郭姓夫妻涉透過劉姓男子等人成立14間人頭公司，並利用人頭公司與三方支付公司簽立代收合約，為博弈網站提供代收賭客儲值入金金流服務；賭客先將賭金匯入三方支付公司，當賭客賭輸時，三方支付公司會再將賭金轉入14間人頭公司，賭客賭贏時，三方支付公司則會與博弈網站確認是否贏錢及帳戶資訊等，再出金給賭客。

因三方支付公司出金需要確認資料的作業時間，有時還會被賭客以為博弈網站不出金，而提出詐欺告訴，導致三方支付公司銀行帳戶遭通報警示。此時三方支付公司還會協助洗錢集團聯繫賭客簽立和解，提供虛假文件（如與人頭公司服務合約、訂購單及顧客資料等）給警方，企圖偽造成合法交易行為，掩蓋協助賭博網站洗錢的情形。

據悉，郭姓夫妻無業，從每筆抽取3％的手續費中抽成獲利。專案小組10月兵分多路在台北、台中等地查獲到郭等13名犯嫌，郭甚至將文件、手機等物從13樓向窗外丟，見被包圍逃無可逃只好就範，更辯稱是做「貿易」。經在衣帽間、保險箱等處查出高達1500萬元現金，及電腦、手機、銀行憑證、點鈔機、合約書等證物，並追扣洗錢帳戶內之不法資金1.6億元、市價超過2200萬元的房屋及土地，詢後依營利賭博罪及洗錢防制法等罪移送中檢偵辦，以5至10萬元不等交保。

★未經判決確定，應推定為無罪。