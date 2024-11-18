在海拔2400公尺處迎元旦曙光，阿里山「日出印象」主視覺曝光。

主打在海拔2400公尺高的阿里山森林遊樂區迎新年第一道曙光，阿里山日出印象音樂會早已是台灣老牌追元旦日出活動之一，將邁入第23年的「日出印象」今（18日）公布主視覺，融入如鑽石般閃耀的日出、雲海、阿里山小火車及躍動的音符，以會動的主視覺凸顯嘉義味。

2025「日出印象」公布主視覺，融入如鑽石般閃耀的日出、雲海、阿里山小火車及躍動的音符，以會動的主視覺凸顯嘉義味。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁表示，看見阿里山新年的曙光，象徵新的一年將迎來好運，明年「日出印象」主視覺設計融入日出、雲海、小火車和躍動的音符，不但有嘉義味，也營造民眾聽著音樂會、等待新年曙光的那份感動，邀約全台民眾一起來嘉跨年，迎接新年感動。

阿里山日出印象音樂會主打讓民眾邊欣賞音樂演出，邊等待迎接新年第一道曙光。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁說，住在森林裡，迎面而來的是雲海霧氣，張眼即見的森林景致，這就是阿里山，而這也是阿里山最吸引外國觀光客來台灣朝聖原因之一，今年林業鐵路已全線通車，還推出福森號及栩悅號兩列特色車廂，讓遊客享有多元的交通運具及旅遊規畫新選擇，歡迎來嘉迎新年曙光同時，也許給自己美好的願望。

阿里山日出印象音樂會每年都吸引上千民眾一同迎接新年第一道曙光。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣文化觀光局指出，元旦到阿里山除聆聽美妙音樂，享受日出雲海的浪漫，台18線沿線也有許多美食小吃、網美打卡景點，另邀請大家參加活動至明年3月2日的「來嘉走走」步道活動，挑戰祝山觀日步道蒐集專屬寶石，步道活動邀約知名圖像黃阿瑪與健行筆記平台共同推出線上尋寶活動，以智慧科技虛實整合，總計10條嘉義縣特色步道玩出新樂趣。