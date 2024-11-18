日本新生代歌姬Ado，將展開第二次世界巡迴演唱會- Ado WORLD TOUR 2025 ”Hibana” Powered by Crunchyroll，明年5月再次踏上台灣，為台灣的歌迷獻唱。Ado WORLD TOUR 2025 ”Hibana” Powered by Crunchyroll是日本藝人舉辦的最大型世界巡迴演唱會之一，這也會是Ado繼2024年的首度世界巡演-Wish後再次舉辦巡迴演出。2025年4月於東京埼玉超級競技場( Saitama Super Arena)拉開序幕，接續巡演全球超過30座城市，最終於2025年8月在夏威夷檀香山畫下句點。

年僅22歲的Ado，是一名「Utaite」(日文意為以真實聲音翻唱Vocaloid歌曲的歌手)，因2020年出道曲《煩死了》一炮而紅，在日本樂壇屢創話題。該歌曲在日本多個排行榜中奪冠，並在YouTube上累積了數百萬的觀看次數！Ado表示：「打從一開始，我就想將這次的巡演命名為『Hibana』，即日文『火花』。第一次世界巡演命名為『Wish』是我的願望，那接下來希望以日本人的身份，在世界點燃火花。即便是微小的熾熱火花，也是重要事件的助燃火花。我希望在這次旅程中帶著日本文化傳承，因此將這次的世界巡迴演唱會命名為『Hibana火花』。我想向各地的觀眾展現自『Wish』巡演以來的成長，並帶來最精彩的現場演出。

以充滿爆發力的嗓音和神秘的身份而聞名的Ado，征服了日本與全球觀眾的心。她的聲音為《間諜家家酒》和《航海王劇場版：紅髮歌姬》等動畫作品增色，其中《新時代》（New Genesis）作為《航海王劇場版：紅髮歌姬》的主題曲，登上了日本告示牌Billboard百大音樂排行榜和Apple Music全球百大音樂排行榜的第一名。

除了東京埼玉超級競技場外，本次巡演亞洲站包括六個城市，分別是曼谷、馬尼拉、台北、首爾、香港和新加坡，另外也將前進澳洲的雪梨和墨爾本舉辦兩場演出。主辦單位AEG Presents Asia和寬宏藝術正式宣布，「2025 Ado世界巡迴演唱會-台北站」將於2025年5月11日(日)在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）舉辦，票價為$2,880／3,880／4,880／5,880元。

這次演出售票將採取實名制入場，票券持有人須隨該筆訂單之訂票人(即票券上姓名者)一同進場。Crunchyroll優先預購2024／11／19(二)AM10：00至2024／11／21(四)PM23：59止。優先預購每人／每預購碼不限票價，限購買4張。全面公開售票開始於2024／11／22(五)AM10：00，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。