美媒17日引述知情人士指出，北韓可能派出10萬大軍協助俄羅斯對烏克蘭的戰爭，但並非一次全數投入戰場，而是以分批次輪替方式補充前線兵力。知情人士透露，這項消息顯示俄羅斯總統普丁計畫長期與烏克蘭作戰。

美國指出，目前約有1萬名北韓士兵協助俄羅斯與烏克蘭作戰。

巴西里約熱內盧20國集團（G20）峰會即將於18、19日登場，美媒引述了解部分G20國家評估的人士指出，若北韓與俄羅斯關係持續深化，平壤可能部署多達10萬士兵協助莫斯科抗烏。

消息人士指出，這類軍事部署並不會馬上發生，若成真，比起一次投入10萬大軍，北韓比較可能分批次派兵，讓前線部隊輪替。

一名親近俄羅斯國防部的人士指出，北韓方面有機制來補充兵力損失是合理的，否則這些北韓士兵很快就會在戰鬥中消失。該名人士也透露，傳聞北韓將調派10萬大軍的消息也顯示俄羅斯總統普丁計畫長期作戰。

烏克蘭駐南韓大使波諾馬倫科（Dmytro Ponomarenko）11月初也表示，基輔預期多達1.5萬名北韓士兵被調派至俄羅斯西部的庫斯克州（Kursk），甚至可能被調至烏克蘭東部俄佔區，並且每幾個月就輪替一次。

《紐約時報》先前也引述資深烏克蘭官員指出，烏國情報評估，北韓最多可能派出10萬士兵協助俄羅斯。

北韓最高領導人決定派兵助俄抗烏，引發烏克蘭盟友警覺，他們警告此舉除了讓俄烏戰事惡化，普丁與金正恩深化合作也可能影響印太地區的安全平衡。

目前約有超過1萬北韓士兵在俄羅斯庫斯克州作戰。