影集《影后》上線後引發話題，除了演員華麗陣容，集結楊謹華、謝盈萱、陳婷妮等大咖之外，劇情描述台灣演藝圈生態也相當吸睛。其中，曾莞婷飾演的美魔女「潘茵茵」，堅決不演媽、嬌滴滴的模樣，遭外界聯想是「第一美女」蕭薔。對此，前主播谷懷萱則對此事發表看法。

谷懷萱在臉書發文提到，曾菀婷在《影后》把公主病女星演得超有感，雖然角色不討喜，但最後反而讓人覺得很可愛，「真的不是那麼簡單的角色，希望有更多喜劇型好角色讓她嘗試。」谷懷萱接著提到，外界有討論這個角色原型是蕭薔，對此，谷懷萱進一步透露：「我與蕭美人有一面之緣，當時沒有看到公主，只看到美人，還對我主動打招呼，真是太榮幸。」最後還標記：「#別讓刻板印象扼殺認識真人的機會」。

谷懷萱臉書全文。（圖／我是谷懷萱 臉書）

谷懷萱發文吸網友分享：「我朋友跟蕭薔住同一棟樓，偶然和她一起坐電梯，說她人很自然，看到我朋友的狗還會問叫什麼名，還會講點台語，有點反差，但不做作」、「蕭薔是我國中學姊，大我很多屆，據教過她的老師們說，她畢業後偶爾會回學校，對老師都很尊重。以上是個人不負責的經驗談」，還有人說，很少聽到蕭薔被傳負評，谷懷萱則大讚蕭薔本人漂亮、氣質出眾，且有禮貌。

蕭薔以亮麗外貌和170公分高挑身材，被封為「台灣第一美女」，近年她則淡出螢光幕，專心學習書法、修練瑜珈、禮佛和做公益。（圖／中時資料照）

其實，《影后》不只「潘茵茵」遭討論，其中，「周凡」楊謹華和閨蜜「薛亞之」謝盈萱鬧翻，也恰巧和楊謹華現實生活鬧翻的蕭亞軒本名「蕭雅之」同音，引發聯想，對此，編導嚴藝文則強調：「名字沒有巧合，完全沒有關聯。」