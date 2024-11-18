群益投信指出，台股今年來表現出色，大盤至今漲幅近三成，加上台股市場的存股領息風氣不減，讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，台股ETF買氣也持續延燒；而聯準會降息，債市投資環境更有利之下，債券ETF人氣與買氣攀揚，當中又以長天期投等債、長天期美債ETF最受青睞。整體而言，今年股債ETF各擁投資契機，建議投資人亦可善用ETF來進行股債資產配置，訴求精選高息、能為投資人帶來收益的台股高息ETF以及升息末端受惠程度高、信評也高的長天期美債ETF，有望既享息收與資本利得。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股ETF成分股的選股邏輯是關鍵觀察重點，以受益人最多的台股高息ETF來說，選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。整體而言，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。因為高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，天期越長的債券因對利率變動的敏感度較高，在降息環境下受惠程度相對高，建議投資人可優先自長天期投等債來做選擇，其中，重視ESG經營之企業所發行的長天期BBB投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂，BBB級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力，殖利率近6.6%，在投資級公司債的評級中，以BBB評級的殖利率水準更勝一籌。