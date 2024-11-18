楊謹華與詹懷雲在Netflix影集《影后》，上演女明星與年下男超心動戀愛。今（19日）公布「可敬的對手」花絮，其中自稱「2萬年」沒拍戀愛戲的楊謹華直呼：「哇，戀愛的感覺回來囉！」詹懷雲卻表示壓力超大、相當緊張，對戲過程不斷害羞笑場NG。

楊謹華飾演的大明星周凡，與詹懷雲飾演的飯店員工流氓終於修成正果，流氓對周凡動心並表明心意，卻不斷被周凡迴避，最後周凡終於決定勇敢面對自己的感情，在遊覽車上以梁靜茹的《勇氣》告白流氓。首次合作楊謹華就談姐弟戀，詹懷雲大笑直呼「我壓力很大！緊張是肯定的啊！」自爆一場他面對楊謹華放酒的戲，因兩人靠得很近，他透露「那一刻在我另外一個世界是好幾秒」，讓他頻頻害羞笑場。

楊謹華與詹懷雲於《影后》有許多精彩對手戲。（Netflix提供）

楊謹華浮誇表示自己「已經大概2萬年沒拍戀愛的戲」，這次真的有回到戀愛的感覺，透露平常詹懷雲看似話少沒靈魂，可是當他在對戲時，眼神其實非常真摯。另外她也評價劇中最大的「對手」謝盈萱：「我們飾演非常多年的好姊妹，盈萱她很快就融入到彼此的表演裡面，我覺得她是很厲害的。」

楊謹華多年未拍感情戲，樂喊「戀愛的感覺回來了」。（Netflix提供）

謝盈萱則坦言自己很需要對手演員給東西，對方的一點點小改變其實都會改變自己，「謹華如果鏡頭不是拍她那一面，她該給你的她還是全給；妮妮（陳庭妮）也是，她會很真心的給妳，妳是可以看見她眼睛裡面的情感，莞婷也是。」

劇中飾演勇敢追愛戀愛腦女星的陳庭妮，也被謝盈萱爆料「在劇組裡有時候滿ㄎㄧㄤ的」，笑說「反正她就是一個很可愛的女生，非常可愛」。陳庭妮則說每一個人個性都很鮮明，也很大方，讓她覺得拍戲過程相當開心。

《影后》楊謹華、謝盈萱、編導嚴藝文。（Netflix提供）

林廷憶也分享和鍾欣凌飾演的經紀人「胖姐」對戲很開心：「連在讀本的時候都覺得很開心，她會唸一唸，然後說『靠X，這也太難講了吧，然後繼續唸』，她在戲裡的那個感覺，或是她私下的態度，不論是以林廷憶或是以史艾瑪，我覺得我都學到非常多」。

同樣與對手有精采火花的還有飾演經紀人壁虎的黃迪揚與楊貴媚，一場芳姐（楊貴媚 飾）將房子默默送給壁虎的戲，也引起全網熱烈討論，對此黃迪揚感性表示：「我覺得那場的情境，對觀眾是很有共鳴的，就像你在路上走了好久，有個人拍拍你的肩膀告訴你，『其實大家都有看到，辛苦了，再勇敢地走下去吧！』。那時我想，一個人在這條路運氣不算好，走走停停搖搖晃晃，一度還覺得自己不適合這行，但路上總是會有一些人在低落的時候想到你、給你力量，謝謝總是在我背後給我力量的貴人們，我想我是運氣不好之中最幸運的那一個演員。」

黃迪揚與楊貴媚互動感人。（Netflix提供）

以演員出身的編導嚴藝文表示，資深演員必須要有多強大的心臟，才可以走到今天這個位置，所以跟他們常常要鬥智，在跟他們工作時要找那個平衡點，但同時又會希望「你可不可以再給我多一點？我們再危險一點可以嗎？」。

鍾欣凌形容嚴藝文：「她那個瘋狂的程度range有多寬？答案是真的很寬！」謝瓊煖笑嘆：「拍完這部戲還能在這圈子活著嗎？」曾莞婷則說因為導演本身也是演員，所以常會給演員們很多的「招數」，就好像在傳授十八般武藝一般。林廷憶與詹懷雲也爆料導演導戲時，喜歡使用許多「狀聲詞」來形容那些難以描述的東西，林廷憶笑說「第一次遇過有導演這樣的」。