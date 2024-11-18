「班班有鮮乳」政策在國小校園實施，從原本冰鮮乳，改成常溫保久乳，一名女子表示，她喝了兒子從學校拿回的保久乳後，直呼意外好喝，還到全聯超市扛貨回家囤，貼文曝光後，一票女網友都說小孩很愛喝，一天可以喝2瓶。

原PO今（18）日於臉書社團「我愛全聯-好物老實説」指出，兒子學校每周三都會發1瓶福樂保久乳，平常她都是喝鮮奶，本以為保久乳的味道會讓她不習慣，沒想到一喝意外還不錯。

原PO表示，最近逛全聯發現一模一樣的保久乳，還有買4組399元優惠價，她直接買來囤貨，讚保久乳比較好存放，不用擔心壞掉、過期而造成浪費，還能隨時隨地補充營養，或是加到紅茶或咖啡裡也不錯。

貼文引起主婦關注，「我女兒學校也是發這瓶，她超愛」、「我家也是很常買，露營帶不用冰方便」、「我女兒也很喜歡，一天可以喝2瓶」、「我兒子學校也有發這個，也說好喝」、「我家小孩也發這款，之前是發別牌的，我小孩比較喜歡福樂」；但有女網友說，該款保久乳最大敗筆是紙吸管。