賴清德總統今天（18日）出席「2024投資歐盟論壇開幕典禮」指出，去年，台灣在歐盟新增22項投資案件，總投資金額逾49億美元，相較於2022年，成長高達750％。展望未來，台灣希望能與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」，並在半導體、AI等領域展開合作，確保全球供應鏈穩定運作。

賴清德今天由經濟部長郭智輝、外交部次長陳立國陪同，共同出席論壇，歐洲經貿辦事處長谷力哲、歐盟執委會貿易總署副總署長 Maria Martin-Prat也在場。

賴清德以英文致詞表示，今天很榮幸，跟各位一起見證「投資歐盟論壇」，邁入第五年的里程碑。這個重要的平台，是台灣與歐盟合作前景的觀測站，不僅促進台灣對歐洲投資的大幅成長，更讓歐盟連續多年成為台灣最大外資來源。

他感謝歐洲經貿辦事處、外交部、經濟部，以及所有協辦單位的共同努力。「相信今天的論壇活動，將持續創造台歐盟豐碩的合作成果」。

賴清德指出，台灣與歐盟，共享民主自由的價值，也是彼此不可或缺的戰略夥伴。當前，面對威權主義擴張的威脅，台灣與歐盟，除了要一起打造更強健的「民主保護傘」，更要共同建構更安全、更有韌性的「民主供應鏈」。

他表示，台灣將在既有的堅實基礎上，擴大與歐盟的合作。像是台灣近年推出的，「強化歐洲鏈結計畫」、「中東歐融資基金」、以及「半導體合作計畫」等重要政策，都跟「投資歐盟論壇」的目標相輔相成，讓台歐盟在高科技及綠能等領域，深化夥伴關係。

去年，台灣在歐盟，新增了22項投資案件，總投資金額超過49億美元，賴清德指出，相較於2022年，成長高達750％。許多台灣知名企業，都積極布局歐洲市場。我們也期待，有更多的歐洲企業，選擇投資台灣，共同發揮台歐產業的優勢。

展望未來，他說，台灣希望以創新方式，推動與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」，為深化雙邊互惠關係，奠定制度化基礎。

歐盟去年發布「歐洲經濟安全戰略」，今年也進一步，提出五項經濟安全具體措施，其中特別指出，歐盟將在「最大可能範圍內」，與國際夥伴合作，強化經濟安全利益。他認為，在這個政策方向下，台歐盟的合作至關重要。

他相信，透過簽署EPA，台灣和歐盟，可以在半導體、AI、數位、環境、綠色能源等領域，展開合作，不僅能夠加強雙邊的經濟韌性和安全，更能確保全球供應鏈的穩定運作。

賴清德強調，我們有共同的任務，要為台歐雙方企業，提供有利投資的環境。我們也有共同的目標，要促進世界的民主、和平與繁榮。

藉這個機會，他也特別感謝歐盟及歐洲各國，以具體行動守護台海的航行自由，也感謝歐盟對外事務部，在中國今年5月和10月發動軍演時，都發表聲明關切，重申支持台海和平穩定的堅定立場。

他說，正如同歐盟積極參與印太區域事務，台灣身為守護民主價值的一員，也會持續貢獻己力，包括向烏克蘭提供人道援助，與歐洲國家攜手合作，共創繁榮發展。「我們繼續努力，讓台歐關係不斷提升，讓每一個時刻，都是台歐關係最好的時刻」。