將在2025年1月重返白宮的川普曾在選前承諾，上任後會馬上結束俄烏戰爭。德國總理蕭茲在15日的電話中，呼籲普丁進行和平對談。兩天後的17日，法國總統馬克宏也說，將找尋合適的時候跟普丁通話。

不願具名的歐洲高官指出，在雙方很明顯地都無法取得決定性的勝利下，澤倫斯基得先跟普丁妥協。北約（NATO）成員國之一的土耳其，總統艾爾多安18日將在里約熱內盧舉行的G 20領導人會議上，提出暫停俄烏衝突的建議。

外界為何突然又有呼聲，要烏克蘭趕緊結束這場戰事，是因為烏克蘭的盟友出現新的急迫感，要趕在川普重返白宮，還有美國恐將大幅刪減對烏克蘭的支持之前。

另外，朝鮮日前加入這場戰爭，為避免戰事範圍擴大，以及烏克蘭進一步大面積的損傷，故陸續都傳出希望停火的呼籲。俄烏大戰後，已耗盡數千億美元的財務資源與軍事武器，同時，也顛覆了歐洲以及周邊區域的地緣政治關係。

其實俄國部隊的傷亡也蠻慘重的，但普丁卻無意想要停戰。上周，普丁在電話中告訴蕭茲，自己一直對談話保持開放的態度，但任何協議都必須把俄羅斯的國家安全，以及領土獲得（territorial gains）等事項給考慮進去。

彭博社認為，俄國現在可能在想，澤倫斯基現在的壓力愈來愈大，代表俄羅斯對烏克蘭實施的耗損戰略相當成功。至於18到19日的G 20峰會，將與會的中國大陸以及主辦國巴西，自5月以來都一直疾呼，雙方都要參予國際會議。

在拜登總統任期內最後一次的G 20峰會前夕，美國決定同意遠程導彈可襲擊俄羅斯領土。拜登之所以這樣做，是希望在川普上台前先拉高澤倫斯基的地位，以便在未來談判時，也有籌碼跟普丁對談。

16日，澤倫斯基利用國有的廣播系統對外表示，自己希望明年能結束這場戰役。因此，澤倫斯基一直拜託盟友提供烏克蘭更強大的軍武，以便能更有效地反擊俄羅斯的攻擊，並向普丁施壓，要求開始進入談判程序。

澤倫斯基無法參加G 20峰會，因為巴西總統魯拉沒有發出邀請函。同樣也不會出席的普丁在10月曾說，避免干擾到這場峰會，自己選擇缺席，因為ICC（國際刑事法院）已涉及戰爭罪之名，向普丁發出逮捕令。

澤倫斯基自己擬定的和平方案，是建立在烏克蘭日後可以成為北約的一員，且在尚未成為北約的會員國之前，要先確保烏克蘭的國家安全。據悉，土耳其提議烏克蘭加入北約一事，可否10年以後重新再提，這樣做是為了對俄羅斯的讓步。

土耳其總統艾爾多安建議，在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區建立1個非軍事區，自2014年以來，俄羅斯一直掌控頓巴斯大部分土地。然後，國際部隊或將可進駐到這塊區域，烏克蘭因此也可獲得軍事補給。這麼做算是北約把烏克蘭排除在外，對烏克蘭的一種補償。

不過，土耳其官員卻表示，烏克蘭應該很難接受這份提議，不過，卻是最實際的一種做法，先確保俄烏之間不再交戰。另外，這些國家也擔心烏克蘭一旦正式加入北約，可能會引發跟俄羅斯的直接衝突。

自從朝鮮出兵支援俄軍以來，西方的思維不僅出現部分變化，同時拜登也同意對俄羅斯進行導彈襲擊。部分G 20國家做過評估，朝鮮最後可能會向俄國派兵多達10萬人。

了解土耳其總統想法的人士指出，艾爾多安希望能說服澤倫斯基能到土國最大都市伊斯坦堡來和談，因為艾爾多安看過情資，若戰爭不停止，烏克蘭可能會在未來幾個月內失去更多領土。同時，因情勢對俄羅斯較有利，故也為普丁提供繼續戰鬥的動力。

也要參加這次G 20峰會的法國總統馬克宏認為，不管普丁要說什麼，普丁就是不想要和平，也沒有要和談的意願。其實，普丁真正想要的，就是讓俄烏戰爭更加惡化，從過去幾周的情勢看來，就可證明這一點。