白鹿、王鶴棣在《以愛為營》中有許多甜蜜吻戲名場面。（中天娛樂台提供）

王鶴棣在《以愛為營》飾演霸氣的總裁「時宴」成大家的「夢中情舅」。（中天娛樂台提供）

王鶴棣在《以愛為營》男友力爆棚，用手托著白鹿的臉龐。（中天娛樂台提供）

白鹿、王鶴棣在《以愛為營》中有許多甜蜜吻戲名場面。（中天娛樂台提供）

白鹿在《以愛為營》親眼目睹男友劈腿，決意勾引王鶴棣來報復。（中天娛樂台提供）

由「陸劇女神」白鹿與「新生代小生」王鶴棣共同主演的《以愛為營》18日起在中天娛樂台播出，該劇改編自超人氣小說《錯撩》，故事講述由白鹿飾演的財經記者「鄭書意」，因遭男友劈腿，誤把王鶴棣飾演的投資公司總裁「時宴」當成小三的小舅，為了報復小三及前男友，決定勾引時宴，誤打誤撞展開一段浪漫的愛情故事。

此次白鹿在劇裡化身「情話大師」，瘋狂倒追王鶴棣，像是「我發現你這個人呀，快接近完美了，就只有一個缺點，缺點我」，直白的撩男台詞更顯女主的古靈精怪，觀眾看了更是直呼「真的是女追男隔層紗，竟然這樣老土的情話都能追到人」。除了擅長說情話，撩得王鶴棣心動不已，白鹿劇中也很懂得撒嬌，她假裝不小心扭到腳，整個人戲精上身藉故撒嬌喊著傷到骨頭不能走，卻因為突然出現一隻貓，嚇得立馬投奔到王鶴棣懷抱，只好尷尬地說「醫學奇蹟」，讓人哭笑不得。

劇中白鹿雖然在王鶴棣面前小鳥依人，但面對渣男毫不手軟，更直接嗆小三：「居然真的有人喜歡二手貨呀！」讓人看得痛快。王鶴棣在劇中不管是在事業或者感情中都相當完美，更成為網友心中的「夢中情舅」，對於這稱呼，王鶴棣也相當認同，「有一個時宴這樣的小舅舅，會照顧人，然後又給你買這買那」，這也讓他回想起小時候，「其實我小時候家裡面長輩也挺愛我的，給我的雖然沒有時宴給得多，但也是他們力所能及裡面最好的了，所以這種被愛包圍的感覺很好」。

前陣子出道剛滿7年，準備邁入第8年的王鶴棣難以置信地表示：「到現在7年了？居然這麼久了嗎？」他2017年在新版《流星花園》以「道明寺」出道，過去曾被說「古裝醜男」的他，對於這些惡評，心態倒很豁達，「我會去看大家的批評，那些對我來說是挺大的壓力，也是一種動力」，而後與虞書欣主演的仙俠劇《蒼蘭訣》，王鶴棣靠「東方青蒼」一角爆紅，更成功雪恥。

不過時常以霸氣、痞帥的形象出現在螢光幕前的他，私下竟是「笨蛋帥哥」，時常會做出一些搞笑舉動，對於這樣的稱號，他也不以為意，「大家看著我就想笑，可能很『抓馬』的小狀況老在我的身上出現」，白鹿更稱王鶴棣為劇組的搞笑擔當：「第一次有男演員比我還吵！」兩人經常在片場打鬧，一起搞怪耍寶，戲裡戲外兩人都碰撞出超強的CP感。

白鹿、王鶴棣在《以愛為營》中有各式各樣的吻戲，像是經典的雪中吻、摘眼鏡吻、醉酒吻、壁咚吻、沙發吻、無尾熊吻等高甜名場面，王鶴棣劇裡更是男友力爆棚，像是看到白鹿在車上熟睡，就用手托著她的臉龐，讓她睡得安穩，或是直接單手把白鹿扛在肩上，帥氣的模樣也讓他成為新晉男神。而現實生活中，王鶴棣更自曝戀愛中的一面，如果遇到喜歡的人，「自己喜歡就行」，不會在乎其他人的想法，更表示在愛情中會給對方足夠的空間和信任，「安全感還是靠自己給自己」，感情觀相當成熟。由白鹿、王鶴棣主演的《以愛為營》今（18）日起每周一至周五晚間10-12點在中天娛樂台播出。