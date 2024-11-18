知名棒球Youtuber，也就是前職棒球員「豹子腿」方昶詠，上周發了祭品文，只要中華隊晉級複賽就會發千片雞排。昨(17日)晚擊敗澳洲隊後，他隨即聯繫雞排店老闆畫面隨之曝光，並向所有球迷喊話：「希望大家可以一起支持中華隊」。

方昶詠日前在臉書發出祭品文，內容寫道：「行動支持中華隊，只要中華隊打到日本晉級複賽，一天發送200片雞排，連發5天，共1000片。」而在昨天他前往大巨蛋觀賞「台澳大戰」時，身影也被轉播畫面拍到，只見他低著頭不知道在做什麼，引起粉絲無限遐想，紛紛私訊詢問：「下面是躲了誰？」對此，方昶詠哭笑不得表示：「我是在聯絡雞排店老闆」，可見他說到做到，準備兌現祭品文。

方昶詠相隔4小時後再度發文，他表示很開心賽前發出祭品文能成真，會有這個想法就是希望凝聚全台灣球迷。由於曾當過球員，非常清楚球迷的團結能夠影響球員表現，一開始發祭品文時，有不少人認為他只是說說而已，甚至還留言攻擊，讓他再次強調：「我什麼時候食言了，我們說出去的話，就一定做到，雞排已經聯絡好了，剩下時間確認就可以跟大家公布」。

方昶詠接著道出內心想法：「因為棒球我才有收益，我只是把這些收益再拿回來，回饋給大家，這是我現在可以做的事」，接著跟所有球迷喊話：「希望大家可以一起支持中華隊，支持台灣的棒球，咱們都是台灣人」。