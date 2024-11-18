韓國未能闖進12強複賽，總教練柳仲逸成眾矢之的。（圖／棒協提供）

2024世界12強棒球錦標賽，台灣與日本拿下3勝提前晉級四強，2015年首屆冠軍、2019年第二屆亞軍韓國慘遭淘汰，總教練柳仲逸成眾矢之的，他坦言輸給台灣令人遺憾，沒能戰勝應該贏的球隊，讓情況變得複雜。

中華隊首戰靠著陳晨威的滿貫砲與陳傑憲的兩分全壘打，在2局下就KO韓國先發高永表，加上旅美好手林昱珉的好投壓制，終場就以6比3贏球，當時韓國隊的調度就遭到炮轟，誤判台灣左打者能被高永表的變速球壓制，且場上換投時機不佳，挨滿貫砲後就應該換投。

日韓戰，韓國教練團的調度仍慢半拍，牛棚投手失血慘被逆轉，苦吞預賽第二敗，落入淘汰邊緣，即使隔天在0比6落後的狀況下逆轉贏球，仍無法逆轉頹勢，就算今天韓國贏球與中華隊戰績相同，韓國仍會因為首戰輸球，無緣晉級四強。

回頭看，中韓戰的勝負成為重要分水嶺，綜合媒體報導，柳仲逸今（18日）表示，「沒能戰勝該贏的球隊，使得情況變得複雜，輸給台灣令人感到遺憾，我們也因為輸給台灣而無法晉級。」

韓媒檢討韓國近年屢在國際賽失利的狀況，不僅東京奧運6隊拿第四名，去年經典賽也沒有晉級8強，柳仲逸成為「韓國第一次在經典賽WBC及世界12強首輪淘汰」的總教練。

報導提到，要求教練團改組的聲浪越來越高，動向受到關注。柳仲逸從2022年起帶領國家隊，年初獲續聘，但合約只到今年12強結束。