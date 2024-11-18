台智光爭議持續，台北市政府與台智光解除子約後，也啟動備援系統招標作業，11月6日結標，預計12月中旬評選。但台北市議員徐立信爆料，已有廠商進場施作，質疑恐有內定情事。台北市政府回覆，一切都依法進行公開招標，將由警察局徹查。

警局備援系統共有中華電信股份有限公司、凱擘股份有限公司、中嘉數位股份有限公司和台通光電股份有限公司投標，預計12月中旬結果出爐，未來交接還需要180天時間。但徐立信踢爆，目前已有廠商開始進行施工作業，且似乎早就確定得標廠商及業務負責區域。

他質疑，正常情況下，在還沒確定結果前不會先投入工作，難道廠商已經篤定會得標且預先得知業務內容，還是廠商利用警察局名義行騙？若果真在評選結果前就得知相關資訊，除有違法疑慮以外，也令人質疑恐有內定。

北市府回應，絕對不可能有內定，一切都依法進行公開招標，也會依照相關指標開評選會議，個案會由警察局徹查。