凱基A級公司債(00950B)基金經理人李暢表示，美國聯準會(FED)主席鮑爾放鷹，多位FED官員也表態傾向以謹慎、漸進式的降息，平衡經濟增長、通膨與就業的穩定。從陸續出爐的美國經濟數據，也可看出聯準會官員降息態度轉趨謹慎的原因，美國10月ISM製造業PMI 下滑至46.5，低於預期，其中新訂單指數小幅回升，庫存下滑至偏低水準，製造業景氣仍較疲弱，但結構有所改善。10月密大信心指數終值70.5，高於前值的70.1，創6個月新高，反映隨著聯準會降息，消費者對耐久財消費意願、就業前景看法改善。

企業獲利部分，美國第三季財報正面，根據Factset資料顯示，目前已有70%的S&P 500企業公布財報，其中75%獲利優於市場預期，市場估計S&P 500企業第三季獲利成長5.1%，較9月底的4.3%略為上修。展望後市，市場預期美國今、明兩年獲利成長9.3%、15.1%。李暢指出，整體來說，勞動、製造業數據仍反映高利率遞延作用發酵，美國經濟呈現溫和放緩趨勢，但仍有高機率軟著陸。此外，近期殖利率受經濟數據、新政府關稅政策與財政赤字疑慮影響，債市波動回到去年10月來高點；不過即便降息腳步可能較原本預期更加緩慢，但降息大方向並未改變，反映在市場的資金流向上，整體債券基金淨流入也達28億美元，投等債淨流入21億美元。

李暢表示，隨著美國經濟表現穩定，市場違約風險偏低的情形下，債券信用評級可以偏重中段信評的投資等級債，適度承擔信用風險，以換取利差優勢。另一方面，預期美國公債殖利率短線上在通膨隱憂消除前仍會持續波動，布局中天期的投資等級債，也有助降低利率風險，兼顧追求相對高的票息機會。

凱基A級公司債(00950B)不僅設計月中評價、月底除息機制，並透過優化指數選債機制，做出與其他債券ETF的差異性。截至11月14日為止，250檔成分債合力貢獻6.22%的平均票面利率，平均殖利率也有5.42%水準，存續期間11.79年，致力在債市行情中創造最佳報酬/風險比的表現。現金流需求頻率較高的投資人，也可考慮搭配平均票息利率相對高、於月底評價、月中除息機制的凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 。