桃園龍潭運動公園位於大昌路緊鄰龍潭商圈，為了優化環境，市府執行兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善工程，打造旗艦型共融式公園，目前已完成驗收預定12月啟用。當地人口密集車流量大，民眾擔憂前往遊憩缺乏機車停車格，市府體育局說，已委託龍潭區公所於現有網球場旁體健區規畫機車停車場。

桃園龍潭運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善工程完成驗收預計12月啟用，民眾擔憂前往遊憩缺乏機車停車格。市府體育局說，已委託龍潭區公所於現有網球場旁體健區規畫機車停車場。（呂筱蟬攝）

龍潭運動公園臨近龍潭商圈，是居民重要的休憩場所，為建置符合民眾需求的旗艦型遊戲場域落實兒童友善環境，市府近年以遊戲性、共融性為基礎推動「龍潭運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善工程」，融入龍潭文化與地景特色，設計公園內的兒童遊戲場。

該工程整合新舊公園介面，遊戲場分區包括小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、歡樂共融旋轉區、菁英體能探索區；遊戲設施則有沙坑、鞦韆、土丘、滑梯、遊戲塔、遊戲壕溝、擺盪場、旋轉遊具、搖搖馬、帶狀闖關遊戲設施等，目前已完成驗收，將於12月19日開幕啟用。

國民黨市議員徐玉樹辦理會勘時發現，該公園機能完善，可提供全年齡層民眾休憩，屆時勢必會有人潮，周遭目前有立體及平面得汽車停車場，但機車停車格卻明顯不足，且該處鄰近公車轉運站，路邊原有的停車格，一早就被上班通勤族停滿，擔憂屆時公園啟用後會有機車亂停或騎進公園裡的亂象，盼相關局處應未雨綢繆，盡速解決機車停車問題避免亂象。

體育局則回應，龍潭運動公園周遭交通便利，會勘發現機車停車位的確不足，已委託龍潭區公所將現有網球場旁體健區規畫成為機車停車場，後續也會另外尋找土地重新建設新的體健區，提供市民體健運動。