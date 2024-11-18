桃園龍潭運動公園位於大昌路緊鄰龍潭商圈，為了優化環境，市府執行兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善工程，打造旗艦型共融式公園，目前已完成驗收預定12月啟用。當地人口密集車流量大，民眾擔憂前往遊憩缺乏機車停車格，市府體育局說，已委託龍潭區公所於現有網球場旁體健區規畫機車停車場。
龍潭運動公園臨近龍潭商圈，是居民重要的休憩場所，為建置符合民眾需求的旗艦型遊戲場域落實兒童友善環境，市府近年以遊戲性、共融性為基礎推動「龍潭運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善工程」，融入龍潭文化與地景特色，設計公園內的兒童遊戲場。
該工程整合新舊公園介面，遊戲場分區包括小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、歡樂共融旋轉區、菁英體能探索區；遊戲設施則有沙坑、鞦韆、土丘、滑梯、遊戲塔、遊戲壕溝、擺盪場、旋轉遊具、搖搖馬、帶狀闖關遊戲設施等，目前已完成驗收，將於12月19日開幕啟用。
國民黨市議員徐玉樹辦理會勘時發現，該公園機能完善，可提供全年齡層民眾休憩，屆時勢必會有人潮，周遭目前有立體及平面得汽車停車場，但機車停車格卻明顯不足，且該處鄰近公車轉運站，路邊原有的停車格，一早就被上班通勤族停滿，擔憂屆時公園啟用後會有機車亂停或騎進公園裡的亂象，盼相關局處應未雨綢繆，盡速解決機車停車問題避免亂象。
體育局則回應，龍潭運動公園周遭交通便利，會勘發現機車停車位的確不足，已委託龍潭區公所將現有網球場旁體健區規畫成為機車停車場，後續也會另外尋找土地重新建設新的體健區，提供市民體健運動。
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