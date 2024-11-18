周五（22日）就是24節氣中的「小雪」，意味著冬天正式來臨，部分地區氣溫降到16度，但國際天星命理風水專家邱彥龍指出，小雪節氣裡（11／22至12／6）有8個生肖不受風寒影響，運勢依然強強滾。其中生肖鼠人氣大漲、事業運旺；生肖兔、雞有貴人相助；屬龍者冥冥中有無形力量加持；屬羊的人只要付出就能收到回報；生肖牛無論遇到任何困境，都能迎刃而解；生肖狗有暗財運跟桃花運；至於屬虎的人則走事業旺運，且正偏財都不錯。

▍Top8：生肖虎

生肖虎這段期間事業運超強，工作上需要多溝通與協調，並且擁有正、偏財與大、小財運，在海外、外地或網路方面的表現名聲顯著，不過容易犯迷糊、犯睏、口無遮攔，要特別注意健康跟溝通技巧。

▍Top7：生肖牛

生肖牛這段期間擁有暗財運、貴人運與桃花運，但還是需要透過努力與經驗累積，才能獲得不錯的財富，記得多行銷自己、增加曝光度，但小心暗地裡的小人也不少。

▍Top6：生肖狗

生肖狗這段期間雖然突發事件多，但都能迎刃而解，只是切記與合夥人、客戶、另一半在財富上面需要溝通清楚，才能走得長遠。另外要特別注意自己或另一半，容易被騙錢而導致虧損，以及遭到小人言語霸凌等情況。

▍Top5：生肖雞

生肖雞這段期間自帶貴人，運勢不錯，會特別受到關注與照顧，記得善用人脈資源，有助於提升財運與事業運，同時善用過往的經驗，讓技術得以充分發揮，無形中會加分不少，人氣也會提升許多，但切記不要亂說話或不守信用。

▍Top4：生肖羊

生肖羊這段期間行事積極主動，哪裡用心、成就便在哪裡，包括事業、財運、感情都是。不妨多參加朋友聚會，可望獲得貴人幫助，也可與他人建立信任感，有助於提升運勢。切忌太出風頭，否則容易招惹小人，投資方面則要謹慎，容易受騙上當。

▍Top3：生肖龍

生肖龍這段期間擁有無形的磁場幫助，有信仰者幫助力量大，事業、金錢方面都有不錯的進展，若能加強名聲的傳播與提升，收入會更上一層樓，但是不要有太強的控制欲，會讓自己陷入情緒漩渦，應多多溝通交流，消除彼此的疑慮。

▍Top2：生肖兔

生肖兔這段期間容易備受關注，名聲上揚，不論在海外、異地、網路方面會逐漸嶄露頭角。另外，在宗教團體、教育團體中會有貴人相助，只要溝通時用點智慧，就能得到想要的結果，千萬不要陷入害怕恐慌、自己嚇自己的情緒中或口出惡言，否則容易影響到自身財運，也要注意周邊會有小人出現，建議專心在事業與財富上的努力，會擁有不錯的收穫。

▍Top1：生肖鼠

生肖鼠這段期間擁有超強第六感且人氣大漲，名聲事業都能有顯著的提升，在人際關係中又能受到喜愛，財運、事業、情感皆得意，但要注意身體健康。

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