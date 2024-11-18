全球水泥及混凝土協會GCCA 18日於COP29聯合國氣候峰會正式發布國際版的低碳混凝土定義，台泥(1101)主動接軌GCCA、18日發布全台最低碳石灰石水泥混凝土，減碳率遠低於政府公告的低碳評估手冊中一般混凝土標準最高達53％。

台泥18日也邀請過去一年國內實際使用低碳石灰石水泥及石灰石水泥混凝土的逾百家建設營建公司代表，共同宣示組成「低碳營建先行者聯盟」。

台泥指出，總計一年來台泥與客戶共同透過生產與使用低碳建材為營建產業減碳14.6萬噸，台泥今年單年出貨之石灰石水泥混凝土量超過80萬方，已簽約訂單超過250萬方。

根基營造是過去一年使用台泥石灰石水泥混凝土量最多的營造公司，根基營造總經理黃義芳指出，科技大廠ASML也使用了台泥石灰石水泥混凝土。海悅國際在全台自建與代銷至今有超過10案都使用台泥石灰石水泥混凝土。

台泥董事長張安平指出，水泥是必需品，需要讓必需品可以繼續用下去，所以台泥繼續減碳，以達到世界未來的要求。

台泥2023年10月發布Total Climate系列低碳產品-台泥卜特蘭石灰石水泥，當時減碳率為15.4％，爾後台泥研發技術再進化，18日發布會上的新一代台泥卜特蘭石灰石水泥減碳率已達23.83％，比去年再減8.43％，是目前全台最低碳的水泥。

依據目前國內各種公開數據比較，台泥最新卜特蘭石灰石水泥混凝土不論是4000／ 5000／ 6000磅規格，碳足跡186.52kgCO2／m3、218.69 kgCO2／m3、231.89 kgCO2／m3，都是目前業界產品中全台最低碳。即便是卜特蘭I型混凝土、不論4000／ 5000／ 6000磅規格，碳足跡201kgCO2／m3、237kgCO2／m3、251kgCO2／m3，哪一種規格，台泥獨特的卜特蘭I型綠色配方，也是全台最低碳，較同業低碳8％-16％。

內政部已推出以建材蘊含碳為主的低碳建築標章，台北市政府則要求未來環評開發案之新建建築物於施工階段的建材製造、運輸與施工過程應取得低碳建築標示；新北市則要求單元面積達2000平方公尺以上都更案件需取得內政部核發之第三級低碳建築標示。