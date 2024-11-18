在苗栗縣議會18日的總質詢中，議員曾美露關注消防局缺少102名人員，並詢問是否每年會繼續申請補充。隨著大矽谷計畫及高樓增多，曾美露擔心消防車數量是否足夠應對需求。苗栗縣消防局長匡夢麟回應，將與中央協調，計劃大規模補充消防人員並增加消防車數量。此外，曾美露質詢公館鄉游泳池的管理問題並建議由教育處接管，縣長鍾東錦表示應由公所繼續經營，並協助改善設施。

曾美露質詢，目前苗栗消防局缺少102名人員，幸好有不少義消協助，每年是否都會申請人員補充，隨著大矽谷計畫的推進和高樓建築物的增加，目前苗栗縣的消防車數量是否足夠應對高樓火災，是否做好了準備，加強災害應對能力並降低災害損失。

消防局長匡夢麟答詢，消防員退休後會進行補充，且每年補充人數大致相同。根據中央消防署規定，消防員與民眾比例應達1：1,400，苗栗縣已達標並排名全國第三。由於全國普遍缺乏消防員，消防局與考選部達成共識，計畫明年招募約500名新消防員，後年招募近1,000，預計到2027至2028年，消防員不足問題將逐步改善。此外，消防車數量已從6台增至7台，其中包括分配給三義的雲梯車，以保障區域防災與災後救援需求。

曾美露進一步質詢，公館鄉立游泳池自設立以來一直閒置，並指出前一屆縣長曾表示會關注此問題。該游泳池原本由公館鄉公所管理，但因經營問題未能持續運作。曾美露建議將游泳池交由教育處管理，以確保其運作。

鍾東錦答詢時表示，游泳池的管理應該由公所繼續負責，若需整修或改善經營方式，可以進行協商並補助。縣政府人力有限，不宜將管理權交回縣政府。當初公所同意管理時就應承諾長期負責，不能因人口減少或設施狀況變差而放棄責任。即使使用人數減少，也不應停止運營，應持續為當地居民提供便利。