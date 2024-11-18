民進黨2026高雄市長初選，檯面上有5人表態，競爭相當激烈。外傳現任市長陳其邁屬意的接班人是立委邱議瑩？對此邱回應，她不是陳其邁，無法代表陳回答問題，但有自信說她有很多優勢，絕對是最適合接棒的人選。

邱議瑩今（18）日接受媒體人周玉蔻節目專訪時，周玉蔻提問，面對2026選舉，民進黨在高雄有何優勢？邱議瑩說，陳其邁市長的招商成績跟對於城市的擘劃，市民給予高度肯定，這就是最大的優勢，但候選人自己的努力依舊是最重要的部分，並不是過了初選就一定會贏。她若能在初選勝出，絕對會全力以赴。

周玉蔻也直球提問，外界認為邱議瑩是陳其邁屬意的人選？邱議瑩則低調說，她並不是陳其邁，無法代表陳其邁回答問題，但她與陳其邁以及許多民進黨的同事交情都很不錯，而民進黨要能在2026年勝選，絕對需賴清德總統、陳其邁、綠營支持者與全體市民的支持。

邱議瑩也強調，她沒有派系，但也不是孤鳥，她曾在2018年選舉，為替高雄說話，遭受到132萬網路留言的霸凌，但她為高雄付出的初衷從未改變。邱議瑩也感性地提到，自己所愛的人都在高雄，絕對會用全部的心力為高雄做事，她有自信是最適合接棒陳其邁的人選，絕對會全力以赴，在初選、大選爭取市民的支持與認同。