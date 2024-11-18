食藥署聯合地方政府衛生局執行「吃到飽餐廳稽查專案」，稽查全台120家吃到飽餐廳，並抽驗182件成品及食材，其中7件飲料冰品不符規定，原因全是腸桿菌超標，其中不乏知名店家，包括新竹煙波大飯店莫內西餐廳、台東娜路彎大酒店、千葉火鍋嘉義尊爵館、兩餐韓國年糕火鍋吃到飽嘉義店，都依《食安法》裁處3萬元。

食藥署聯合地方政府衛生局執行「吃到飽餐廳稽查專案」，稽查全台120家吃到飽餐廳，並抽驗182件成品及食材，其中7件飲料冰品不符規定。（食藥署提供）

吃到飽餐廳囊括多元文化飲食料理、無限量供應餐點讓消費者自由選擇，經常是民眾聚餐首選，食藥署聯合地方政府衛生局執行「吃到飽餐廳稽查專案」，總計稽查120家吃到飽餐廳，並抽驗182件成品及食材，整體抽驗合格率為96.2％。

食藥署說明，台東娜路彎大酒店的初鹿鮮奶義式冰淇淋、新竹市芙洛麗精品飯店食譜自助百匯的奶茶、新竹市煙波大飯店莫內西餐廳的特濃厚奶茶、石頭日式炭火燒肉彰化仁愛館的石頭紅茶、台中壽喜燒一丁的霜淇淋、兩餐韓國年糕火鍋吃到飽嘉義店的美祿巧克力麥芽，以及千葉火鍋嘉義尊爵館的草莓冰淇淋，都檢出腸桿菌不合格，違反《食安法》第17條，地方衛生局已裁處3萬元。

食藥署呼籲業者應落實自主管理，製備提供飲品、冰品時，應注意環境及人員操作衛生，盛裝容器要澈底清洗消毒並隨時維持飲品、冰品儲存溫度及保存狀況，供食品製備用水應符合飲用水水質標準。供應飲品、冰品不符衛生標準者，經命限期改正而屆期不改正者，可處3萬元至300萬元罰鍰。

另外，極鮮火鍋台南及高雄分店使用的巧克力原料「絕品鈕扣代可可脂巧克力」，被查獲標示不符規定，來源為桃園市愛加食品有限公司，依違反《食安法》第22條，裁處來源業者3萬元。