桃園市政府觀光旅遊局於2024神戶馬拉松Expo設攤，宣傳桃園旅遊資訊，並提供市民雙城聯名禮物。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府觀光旅遊局於2024神戶馬拉松Expo設攤，宣傳桃園旅遊資訊，並提供市民雙城聯名禮物。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府觀光旅遊局副局長王麗娟率隊拜訪神戶，在神戶市議會議長坊恭壽、神戶觀光局專務理事中西理香子等人接待下，雙方就濱海遊憩建設、溫泉開發管理、燈節合作宣傳等事項進行討論及參訪，並於17日與桃園市民共同跑向神戶馬拉松，象徵桃園與神戶雙城合作展開新扉頁。

桃園市政府觀光旅遊局與神戶市觀光局於去年簽訂觀光交流MOU後，陸續來訪參與石門水庫楓半馬、2024桃園燈會及桃園神戶修學旅行交流會議，桃園於11月15日首度回訪神戶，參與年度盛事神戶馬拉松。

神戶馬開跑。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園除於日前協助馬拉松宣傳，鼓勵桃園市民參與，並於「神戶馬拉松expo」設攤，提供桃園市民跑者領取桃園及神戶雙城專屬紀念品運動筋膜槍及神戶觀光電子護照，亦向2萬餘名馬拉松跑者宣傳桃園之美及明年舉辦的2025台灣燈會活動。

桃園市政府觀光旅遊局拜會神戶觀光局，神戶市議會坊恭壽議長（右6）、神戶觀光局常務理事周尾泰尚（左6）、交通部觀光署駐大阪辦事處洪維良主任（左5）共同對談合作方向。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

民眾對桃園各項旅遊資訊反應熱烈，踴躍索取宣傳手冊及文宣品。同時，未來桃園也將舉辦大型馬拉松活動，作為雙城合作的一大品牌活動，吸引兩地民眾交流與觀光。

有馬溫泉觀光協會金井會長說明有馬溫泉歷史及取供管理。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府觀光旅遊局此行收穫滿滿，配合目前桃園正在開發的珍珠海岸計畫與羅浮溫泉區，特別拜會以神戶塔為中心的神戶港區開發機構，向經營企劃部長藤原啟了解神戶如何運用海岸空間，規畫建設符合市民需求的觀光、休憩及運動設施。

桃園市政府觀光旅遊局由副局長王麗娟率隊拜訪神戶。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府觀光旅遊局於2024神戶馬拉松Expo設攤，宣傳桃園旅遊資訊，並提供市民雙城聯名禮物。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

另外也到訪有千年歷史，日本歷代文人墨客必會前往的有馬溫泉，與有馬溫泉觀光協會長金井啟修交流，暢談溫泉開發管理及文化傳承，同時也與神戶觀光局專務理事中西理香子及其團隊討論後續合作，包括桃園將於明年1月的神戶光之祭典設攤宣傳桃園旅遊及2025台灣燈會，王麗娟也邀請神戶觀光局及特地前來致意的神戶市議會議長坊恭壽等人參與明年2月的台灣燈會以及桃園馬拉松，坊恭壽表示肯定與期待桃園神戶雙城合作持續深化發展。

神戶機場正在轉型成為國際機場，桃園也將於明年三月底開航包機直飛神戶的航班，未來民眾往來神戶與桃園可不再經由關西機場，節省可觀的交通時間，方便兩地之間的交流，桃園也在去年就開始就與神戶為未來的直航做準備，希望兩大城市在觀光上能全面合作，相互在彼此國內增加更多能見度。