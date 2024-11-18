回顧上周新興亞洲市場表現，主要指數表現全面收黑，以南韓跌幅最深、達5.6%，其次為菲律賓4.3%；至於資金流向，單周整體新興亞洲市場資金流出48.5億美元，顯示出市場對於未來市場走向的不確定性感到擔憂。

中國信託投信表示，美元走強是導致新興市場資金外流的主要推手。自川普贏得總統大選後，市場預期其將持續推動強勢美元政策，加上美聯儲可能放慢降息步伐，美元強勢格局恐將延續，為新興市場帶來持續壓力。據彭博統計，美元走強加劇了摩根士丹利新興市場亞洲指數從10月初高點下跌，跌幅超過9%，距離進入技術性調整只有一步之遙。

儘管短期內資金面臨壓力，但台灣股市基本面依然穩健，2024年迄今，台灣股市漲幅達26.84%，遠優於新興亞洲整體9.95%的表現，顯示出台灣市場的韌性。中國信託投信指出，台灣企業獲利表現相對樂觀，尤其是在AI、半導體等領域擁有領先地位，可望持續吸引國際資金的關注。

展望未來，中國信託投信預期「川普交易」的效應將持續發酵，新興市場仍將面臨美元走強和貿易摩擦的壓力；不過，考慮到全球經濟增長放緩風險，實際執行力度可能低於預期。中國信託投信認為，投資人應區分個別市場的差異性，選擇具有產業競爭優勢和政策支持的市場。