高雄空大校長陳月端為與會貴賓說明柔性司法專班計畫。（高雄空大提供／郭良傑高雄傳真）

台灣高檢署高雄檢察分署朱家崎檢察長致詞。（高雄空大提供／郭良傑高雄傳真）

高雄市立空中大學18日與高雄高分檢、台南高分檢、獄政、毒防等15個單位共同簽署MOU，將協力創建大南方柔性司法專班，針對南部地區受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者、犯罪被害人及其家屬等，量身規劃一系列課程，期望引領其社會復歸，並提升就業競爭力。

在高雄空大校長陳月端的奔波促成下，該校18日與高雄高分檢、台南高分檢及轄下各地檢署、高雄、屏東監獄、明陽中學、高雄市毒防局、台南、屏東衛生局等15個單位，共同簽署柔性司法專班合作協議書（MOU）。

陳月端表示，這麼多機關單位的鼎力協助下，共同為社會弱勢、底層的民眾提供大學教育的機會，讓他們不僅獲得學位，還能考取相關證照，提升就業，翻轉人生，找回自我尊嚴；這是高雄空大善盡大學的社會責任，也是大家合作無間，發揮型塑社會善良風氣的開端。

陳月端指出，2012年高雄空大開設監獄班課程，提供受刑人教育機會，2024年起，更將結合南部檢察機關、監獄管理及毒防單位，透過專班教學提升受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者及馨生人的就業競爭力及社會適應能力，期以發揮柔性司法的力量及大學的社會責任。

高雄高分檢檢察長朱家崎表示，感謝高雄空大的創舉，把過去沒有機會接受高等教育，不管是受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者或馨生人及其家屬，可以自信就學，得到人生善良的指引，展現剛性司法蘊藏的聞聲救苦的柔性一面。

見證這項簽約儀式的高雄市政府秘書長郭添貴表示，高雄空大結合大南方地區的檢察機關、獄政管理、毒防機關共同開設柔性司法專班，把這些有需求的人通通納入高雄空大的教育體系中，並為其量身設計50學分的課程，展現教育翻轉的力量，亦是柔性司法的重要一環。