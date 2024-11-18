立法院外交及國防委員會18日邀請國安局長蔡明彥（中）、數位發展部、法務部調查局、內政部警政署、國家科學及技術委員會報告「AI技術在資安、深偽（Deepfake）影片及錯假訊息之影響評估及因應」，列席的蔡明彥於會前受訪。（劉宗龍攝）

立法院外交及國防委員會今（18日）邀請國家安全局局長、數位發展部等報告「AI技術在資安、深偽（Deepfake）影片及錯假訊息之影響評估及因應」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯質疑，今年總統、立委選舉在社群軟體TikTok上，流傳多則選務錯假影音，但在選舉期間並沒有立刻下架，質疑成效。對此，國安局長蔡明彥回應，TikTok的問題在於沒有在台落地經營，是境外跨國企業。

徐巧芯指出，「今年總統、立委選舉在社群軟體TikTok上，流傳多則選務錯假影音，中選會在選後才說總計舉報105則，選後下架54則，所以等於在選舉期間的錯假訊息，都沒有立刻下架，中選會大多都先接到檢舉後才慢慢審理？她質疑，選舉過程中收到錯假訊息，難道國安團隊沒有辦法第一時間下架嗎？

國安局長蔡明彥說明，中選會在選舉期間有跟社群平台專案合作，移除有問題錯假訊息。徐巧芯追問「速度夠快嗎？」蔡說，TikTok的問題在於沒有在台落地經營，是境外跨國企業，這部分必須透過這種專案的方式，來針對錯假訊息散布以及問題帳號移除，建立機制。

徐巧芯也說，不管是哪裡的企業，希望不要有這樣事情發生，「辦法是你要去想的，不是我要去想，我也知道面臨問題」； 她知道這事情有難度，可是在選舉期間不斷發生，「類似狀況你們應該立刻下架而非選後處理，要請國安局加強」。