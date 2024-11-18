民眾黨主席柯文哲京華城爭議持續，民進黨台北市議員簡舒培質疑，柯任內發生5357件政風檢舉案，竟沒有1件和京華城有關，公務員是沒人檢舉京華城案，還是不敢檢舉？

京華城案於今年5月分案開始偵辦，除了柯文哲、前副市長彭振聲和威京集團主席沈慶京等被告外，檢廉也約談許多市府的基層公務員，至今已約談超過60人。

簡舒培指出，她向台北市政府政風處索取資料，在柯文哲任內的2015年至2022年，政風接獲5357件檢舉案，其中移送廉政署的有431案，比例僅8％，而其中竟然沒有1件和京華城有關 。

她質疑，市府公務員是沒人檢舉京華城案，還是不敢檢舉？京華城取得20％容獎的過程，是柯文哲交辦要下屬想辦法通過，而這些公務員之所以會被約談，也是因為他們在整個京華城取得違法容積獎勵的過程中，可能承辦或經手。

簡舒培狠酸，柯文哲塑造自己積極肅貪的形象，沒想到如今真相大白，身為市府最高首長的柯文哲，自己就是帶頭收賄、圖利財團的那個人，甚至收賄地點可能就在市長室，完全就是把台北市政府的尊嚴放在地上踐踏。