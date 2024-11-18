實境節目《老少女奇遇記》第二季由桂田文化藝術基金會、桂田文創聯合出品，麗群影視製作。第二季由楊貴媚及謝汶芳擔任節目總製作人，與超大咖影后閨密鍾欣凌與嚴藝文，一同跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」三高主持人。該節目17日首播，並於高雄和台中舉辦粉絲見面會，3位姐姐與粉絲一起搶先收看第三集，映前映後的大合照及QA互動環節讓現場粉絲都感動不已，有許多粉絲紛紛表示看到赴日追夢的台灣棒球少年想家人的部分都看到哭了，在台中場見面會時，還有粉絲帶著坐輪椅的媽媽從台北追隨姐姐們到台中，甚至穿著第一季的宣傳T恤到現場支持。

《老少女奇遇記2》第一站在高知，尋找了住在日本的台灣人辣椒姐「洪大姐」，洪大姐日本一待就是31年，即便12年前丈夫走了，她還是繼續留在日本，經營她那小巧但溫暖的店，因為她總是擔心喜歡吃她做台灣料理的日本朋友們沒有飯吃，也希望讓在地的日本鄰居朋友們每天都能品嚐到台灣的料理，所以她每天堅持營業開店沒有休息，洪大姐也因此都沒有時間好好的在日本旅遊過，因此3位姐姐們便帶著洪大姐展開了這趟又哭又笑的日本之旅。甚至有粉絲在直播詢問洪大姐的辣椒油：「辣椒油有團購嗎？」也有粉絲表示「看完都想去高知玩了」，還請姐姐們推薦最適合去高知旅遊的季節。

張軒睿（中）當時偷偷去日本幫嚴藝文過生日。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

《老少女奇遇記2》第一集請到在戲劇《我的男孩》演出嚴藝文兒子的小鮮肉張軒睿，身為首集嘉賓的他也身負重任，要祕密為嚴藝文慶生並自己一個人拿著Gopro錄製，需在正確的車站上車的張軒睿表示非常緊張，害怕自己錯過火車，而且當時要上車之前還差點跟姐姐們擦身而過，幸好跟製作單位裡應外合，才化險為夷這個緊張時刻，而嚴藝文在首播後的直播也特別提到說：「她對這份『生日大禮』非常滿意！」有懼高症的張軒睿還特別安排高空滑索的活動與姐姐們一同挑戰，在出發前的車上，鍾欣凌是3人之中害怕指數最低的，甚至還很悠閒淡定地安慰其他3人，結果真正要挑戰時她卻是4人之中最害怕還哭的人，鍾欣凌直播說：「那個高度真的很恐怖，但幸好那時候有去玩不然真的會後悔。」笑最大聲的嚴藝文說：「因為鍾欣凌當時太像一條黑鮪魚滾過來，但之後看到媚姐因為擔心鍾欣凌臉變很嚴肅，所以只好收一點，結果過去看到她的臉我又忍不住。」鍾欣凌也說到：「嚴藝文的笑真的很有感染力，都可以出笑聲罐頭了。」

也有粉絲敲碗3位主持人直播時再合唱一次宣傳曲〈你在哪裡〉，楊貴媚還特別指出：「嚴藝文唱歌跟講話的聲音完全不一樣。」因此被拱現場來一段solo演唱，其他2位姐姐也分享錄音的幕後花絮，麋先生及宇宙人聽到嚴藝文唱高音段落時都讚嘆不已。三位姐姐也在直播加碼爆料即將播出的第二集幕後笑料，於岩本寺錄影時有工作人員因為要閃躲鏡頭不小心掉進水溝而叫出聲，讓主持人嚴藝文嚇呆大喊：「是狗叫聲嗎？」為了讓錄影順利進行甚至還裝狗叫兩聲「汪汪！」想掩蓋過去，對此鍾欣凌表示工作人員真的辛苦了！嚴藝文還呼籲：「想要看我們穿浴衣嗎？那就請準時鎖定老少女第二集！」

《老少女奇遇記2》下集3位姐姐及張軒睿將到洪大姐的店擔任工讀生，結果張軒睿竟是4人中的人氣王，甚至還有日本人請喝啤酒，豔遇不斷！打工過程嚴藝文嘗試裝啤酒卻一直失敗、楊貴媚和鍾欣凌也手忙腳亂。《老少女奇遇記2》11月17日起每周日晚間8點在台視、晚間9點在八大戲劇台正式播出。