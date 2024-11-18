苗栗縣各級農會總幹事候聘登記於18日上午9時在苗栗縣政府第一辦公大樓3樓會議式正式展開登記。後龍鎮總幹事黃文恭登記候聘。（呂麗甄攝）

苗栗縣各級農會總幹事候聘登記於18日上午9時在苗栗縣政府第一辦公大樓3樓會議式正式展開登記。苗栗縣長鍾東錦親自到場關心，並強調希望透過選舉帶動農會年輕化，吸引更多青農參與，為苗栗農業注入新活力，推動農業向更具競爭力的方向發展。 （呂麗甄攝）

苗栗縣各級農會總幹事候聘登記於18日上午9時在苗栗縣政府第一辦公大樓3樓會議式正式展開登記，為期5天的登記涵蓋全縣18個鄉鎮農會，此次選舉不僅是農會領導層的變動，更被視為地方農業未來發展的關鍵契機。首日登記即有多位重量級人選亮相。苗栗縣長鍾東錦親自到場關心，希望透過選舉帶動農會年輕化，吸引更多青農參與，為苗栗農業注入新活力，推動農業向更具競爭力的方向發展。

農業處自11月18日至22日受理各級農會總幹事候聘登記，並要求候選人親自辦理。當天上午，後龍鎮農會總幹事黃文恭率先完成登記，隨後，苗栗市農會謝錦明、卓蘭鎮農會徐文欽、大湖農會徐欽志、南庄農會陳乾安、銅鑼農會曾義孝等候選人也依序完成登記。這些候選人均為績優總幹事，根據規定，績優者申請登記時可免去成績評定及面談程序，中央主管機關將直接評定其為合格人員。

縣長鍾東錦表示，苗栗基層農會總幹事選舉過去因派系問題競爭激烈，但近年情勢已趨和緩，強調以地方協調為優先。為了推動農會年輕化，鼓勵青農參與農會事務，提升農業在管理、財務與行銷等方面的專業化發展。

鍾東錦表示，每個鄉鎮農會都有其特色產品，未來應加強產品的種植管理與市場行銷，展現總幹事的專業能力。期望透過理監事與農會代表的年輕化，讓更多年輕人參與，推動農業符合年輕世代需求，帶動苗栗農業邁向更具競爭力的未來。