天氣轉涼刺激濃郁巧克力銷量升溫，超商觀察，11月起進入巧克力銷售高峰，業績可較上月一舉飆升3成，尤其健康風潮推動高純度、大人系巧克力成新寵，而冬季巧克力飲品更較夏季大賣2倍，讓業者先後推相關品項吸客；另民眾餐後追求甜點的療癒感，尤其文教區、醫院商圈午晚餐時段的甜點銷售比一般商圈多出7成，巧克力糕點亦趁檔期出籠拚一波買氣。

全家推立陶宛Pergale「香檳風味綜合含餡巧克力」、「甜點風格綜合含餡巧克力」，149元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家「可可雲朵慕斯蛋糕」，49元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家即起推「國際巧克力大賞」集結波蘭、法國等15個歐亞國家，開賣近60款巧克力商品，夾餡型又囊括水果系、甜點系、酒感大人系等，首推「土耳其PATISWISS凍乾草莓夾餡牛奶巧克力」，用冷凍乾燥技術鎖住草莓酸甜，再搭牛奶巧克力創造獨特口感；法國知名的「ABTEY精選綜合酒心巧克力」，苦甜黑巧克力搭濃烈酒心極具質感，26日前於店舖買2件指定巧克力商品可玩抽抽樂，最低享5折；另推自有甜點品牌minimore與法國土爾巧克力大師賽冠軍師傅陳星緯，聯手開發的「可可雲朵慕斯蛋糕」，吃得到香濃可可餡、Q彈麻糬皮的豐富口感。

7-11於26日前推「巧克力大賞」主題專案架，買指定商品任選2件8折、3件77折起。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11自有甜點品牌LADEARS與日本巧克力專賣店Ken's Cafe Tokyo合作推「巧克力生乳捲」，69元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11於26日前推「巧克力大賞」主題專案架，以小規格商品結構打造「高％黑巧專區」，推薦商品包括GODIVA熱銷的「臻粹巧克力禮盒」及「貝禮詩奶酒風味夾心巧克力」等，買指定商品任選2件8折、3件77折起；另與日本巧克力名店「Ken's Cafe Tokyo」共同開發2款新品「巧克力杯子蛋糕」與LADEARS「巧克力生乳捲」，透過苦甜交融風味及蓬鬆口感擄獲消費者味蕾，12月10日前LADEARS與手工指定甜點搭CITY PRIMA等指定飲品可省20元。

OKmart推OKchoice爆米花系列，包括「焦糖可可風味」，20日前任選3件99元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart則在12月4日前祭出「黑金大賞」，精選巧克力商品第2件6折起，並推OKchoice爆米花系列包括「焦糖可可風味」，將甜蜜焦糖與濃郁可可融合，20日前任選3件99元。

萊爾富首度攜阿華田推Hi café系列新飲品，包含「巧克力歐蕾」、「草莓巧克力歐蕾」與「摩卡咖啡」，60元起。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富則專攻飲品領域，攜阿華田推3款Hi café新飲品，包含口感濃郁滑順的「阿華田巧克力歐蕾」、酸甜適口又有奶香加持的「阿華田草莓巧克力歐蕾」，以及香甜不失微苦層次的「阿華田摩卡咖啡」替消費者暖胃。

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