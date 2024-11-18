肯亞總統夫人辦公室人道救援顧問道森（右二）參訪屏東南榮國中，在創客中心體驗操作機器人。（羅琦文攝）

南榮國中現場以彩色列印雷射切割機製作印有道森名字的鑰匙圈。（羅琦文攝）

肯亞總統夫人辦公室人道救援顧問道森（中）與南榮師生共進午餐後合影留念。（南榮國中提供／羅琦文屏東提供）

肯亞總統夫人辦公室人道救援顧問道森．牧登約（Dawson Mudenyo）及「舊鞋救命國際基督關懷協會」共同創辦人暨營運總監林美蕙，18日上午到屏東南榮國中參訪，特別向南榮取經營養午餐規畫及資訊科技設施，促進台肯教育合作交流，作為肯亞學子福利參考。

南榮國中分享學校整體課程規畫，再到創客中心、數位攝影棚、營養午餐廚房等地參觀，讓道森深入了解學校的教育理念與實踐成果。道森與師生共進午餐，直接感受南榮國中溫馨的校園氛圍外，更深入探討從農場到餐桌的安全飲食、環境衛生與剩食議題，鉅細靡遺了解營午餐的規畫、費用、菜單設計等運作。

南榮國中校長張顥騰表示，此次國際交流不僅是接續和強化南榮之前與「舊鞋救命」協會合作的關係，更是開啟南榮國際教育新里程碑的重要契機。他特別感謝道森顧問以及林美蕙總監的蒞臨，並致贈紀念品表達謝意，相信在雙方的共同努力下，這份跨國界的友誼將會持續發展，也為世界帶來更多的美好。

張顥騰說，學校從舊鞋救命活動以來，一直致力於如何協助非洲弱勢國家，給予物資及教育的分享，道森祕書此行主要目的是參訪南榮國中在食農教育及營養午餐這2部分的成果，並希望能將這些成果帶到非洲，作為肯亞學子福利參考。希望透過這次交流，為學校注入新活力，深化兩國的情誼，奠定未來更多合作的基礎。

南榮國中表示，學校長期致力於國際教育，將國際視野融入教學，並積極參與國際交流活動，為南榮注入多元文化。透過這次交流，南榮國中展現了在國際教育上的努力成果，與肯亞建立了更緊密的聯繫，不僅有助於拓展學生的國際視野，更能促進兩國在教育、文化、SDGs（Sustainable Development Goals, 永續發展目標）議題等方面合作，進一步深化國際交流的意義。