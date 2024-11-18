有鑒於俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯氾濫，引發嚴重社會問題，民眾黨新北市議員陳世軒日前於議會總質詢時，要求市府採購毒品試劑，提供校園使用，教育局今（18）日確定將採購1000劑試劑，優先提供新北國、高中使用。陳世軒肯定教育局積極研議採購，期盼有助校園毒品防制。

陳世軒於10月總質詢時指出，喪屍煙彈引發許多社會問題，近期發生多起震驚全國的喪屍煙彈毒駕案，甚至造成新北市2名員警死亡，而在今年上半年，更有超過2成使用者為未成年，居各類毒品之冠，成為青少年最易取得毒品，因此他要求教育局正視此問題，採購相關試劑刻不容緩。

陳世軒表示，教育局原回覆，因因衛福部於今年10月僅通過原物（煙彈）檢驗試劑、未核發有關尿液檢驗試劑之許可執照，在採購上恐有法規適用性問題，但在質詢以及預算審查會的督促下，教育局表示已詢問到衛福部最新核准之尿液試劑廠商，將率先全台採購喪屍煙彈毒品試劑，預計12月中旬交貨。

陳世軒說，目前教育局規畫採購1000劑，視後續使用狀況以及經費追加，並配發至板橋高中、鶯歌工商、三重商工、中和高中、泰山高中、新店高中、瑞芳高工、淡水商工等效，若區內學校有試劑需求，可向該區配發學校領取。

陳世軒強調，很高興看到新北市教育局排除萬難，積極採購喪屍煙彈毒品試劑。畢竟喪屍煙彈已經改列二級毒品，可見對社會危害之嚴重，未來也會持續替學校爭取相關資源，協助防止學生受到毒品侵害。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363