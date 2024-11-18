此外，炎洲流通（3171）在毛利率控管得宜，維持高檔水位28％支撐下，獲利逐季攀揚， 10月自結營業利益0.1億元，稅前盈餘0.11億元；前十月營業利益0.97億元，稅前盈餘1.12億元，每股稅前盈餘3.16元。受惠下半年節慶較多，包材需求增加，下半年營運可望比上半年好。

炎洲表示，雙11購物節檔期促使包材需求增加，有望增添營運動能。新莊建案「炎洲THE ONE」總銷金額約16.5億元，預計在明年第一季開始交屋。半導體及電子溶劑業務持續推進，中科分公司預計12月取得新廠建築執照，擬於115年完成建廠、投產，強化營收能量。

炎洲膠帶本業PVC推展東南亞市場，開發特殊用途新產品，藉汽車線束膠帶開發，打入國際大型汽車廠；另，推廣環保無溶劑型及水性PVC各類產品。特殊膠帶推展電子用膠帶類產品及綠色生物可分解牛皮紙膠帶；建築環保PE耐候膠帶已申請專利中。

此外，炎洲董事會通過將採簡易合併的方式，吸收全資子公司萬洲化學股份有限公司（以下稱「萬洲」）。合併完成後，炎洲將作為存續公司，藉此實現更高效資源配置，簡化公司內部運作、優化營運流程，降低成本。

資產開發部分，炎洲台北中正區炎洲晴總銷3.9億元已完銷，預計2025年第三季完工，支撐長期部屬。